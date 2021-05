Bernal admite haber tenido "muchas dudas" tras su triunfo en el Giro

"Me preguntaba si lograría volver" al máximo nivel, declaró el ciclista colombiano Egan Bernal tras lograr este domingo el triunfo en el Giro de Italia, después de haber atravesado un periodo de "muchas dudas" tras imponerse en el Tour de Francia de 2019.

"Ganar el Giro me coloca en una situación maravillosa. Parezco tranquilo en este momento, pero dentro de mí siento una explosión de felicidad", declaró Bernal en la conferencia de prensa posterior a la carrera.

"Estoy en un muy buen nivel, eso me ha permitido ganar el Giro, pero debo mantener los pies en el suelo porque hay que ver que hay otros corredores como (Tadej) Pogacar y (Primoz) Roglic que también son muy fuertes. Gracias a ellos, voy a encontrar nuevas motivaciones", añadió el colombiano.

Inmediatamente después, Bernal habló de sus últimas dos temporadas: "Con 22 años gané el Tour, pero, después, no sabía muy bien qué hacer con mi vida. Ganar el Tour es el sueño de todo corredor ciclista. Me preguntaba como encontrar una verdadera motivación. Me faltaba determinación. Mis datos eran buenos, pero era consciente que mi situación no era la misma".

"En mi vida personal ha habido muchos cambios que no han sido fáciles para mí", continuó el líder del equipo Ineos. "Fui el primer colombiano en ganar el Tour de Francia, lo que representa algo muy grande para nosotros. Pero, después, con mis problemas de espalda, no logré demostrar lo que quería. He pasado por muchas dudas, me preguntaba si lograría volver, si aún tenía ganas o no", admitió.

"Con este Giro, he vuelto a encontrar lo que buscaba", concluyó Bernal, que avanzó ya su próximo gran objetivo, aunque sin ponerse fechas: "Como siguiente objetivo, el más importante sería ganar la Vuelta" a España, la tercera 'grande' del calendario ciclista.

jm/mcd