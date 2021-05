Argentina se enfrenta al plazo para pagar al Club de París sin un acuerdo aún

El presidente de Argentina, Alberto Fernández. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 30 may (EFE).- Argentina se enfrenta al fin del plazo para saldar toda su deuda de 2.400 millones de dólares con el Club de París sin haber logrado aún un acuerdo de refinanciación, pero el Gobierno de Alberto Fernández confía en avanzar con las negociaciones para no llegar a un cese de pagos.

El plazo vence este lunes y, de no saldarse la deuda antes de que caduque el periodo de gracia de 60 días, el foro de 22 países podría declarar a la nación suramericana en cese de pagos.

Con todo, el Gobierno de Fernández, que ha insistido en reiteradas oportunidades que Argentina, en severa recesión desde hace tres años, no está en condiciones de afrontar los pagos al Club de París y al Fondo Monetario Internacional (FMI), confía en avanzar en negociaciones que le permitan esquivar un "default" y para ello ha sumado recientemente importantes apoyos de líderes mundiales.

"La negociación continúa en el tiempo estipulado hasta fin de julio", dijeron este domingo a Efe fuentes oficiales.

La actual deuda que Argentina mantiene con el Club de París proviene de un acuerdo de pagos sellado con ese grupo en 2014, durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), cuando se renegociaron los vencimientos que el país tenía pendientes tras haber caído en cese de pagos a finales de 2001.

El acuerdo de 2014 estableció un periodo de pago de cinco años, hasta mayo de 2019, que podría extenderse por dos años más.

Hace un año, el Gobierno de Fernández solicitó al Club de París negociar una extensión de las fechas de vencimiento y una reducción "significativa" de la tasa de interés, pero hasta ahora no se llegó a un entendimiento.

Concretamente, el foro de países acreedores tiene entre sus condiciones para conceder una reestructuración de deuda que el país solicitante tenga un programa vigente con el FMI, algo que Argentina, que busca refinanciar deudas con ese organismo por unos 45.000 millones de dólares, negocia desde el año pasado y tampoco ha podido alcanzar de momento.

Los principales acreedores de Argentina en el Club de París son Alemania, Japón, Holanda, España e Italia.

SESENTA DÍAS DE GRACIA

El acuerdo de 2014 establece que si Argentina "incumple con los pagos estipulados", el foro "puede declarar públicamente, a partir de los 60 días" luego de la fecha del vencimiento, que Argentina "se encuentra en cesación de pagos con respecto a sus acreedores del Club del París".

El Gobierno de Fernández apuesta a conseguir dentro de este "período de gracia" un pacto con el FMI que le sirva, a su vez, como garantía para acordar con el Club de París o, al menos, algún tipo de auditoría de las cuentas de Argentina por parte del Fondo que le permitan dar una señal al foro de países acreedores de que las conversaciones con el FMI están firmemente encaminadas.

Para ello, el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, quien comanda las negociaciones, y el propio Fernández han apelado a la "diplomacia" en busca de apoyos de parte de países con peso en el FMI -donde las decisiones se toman por mayoría de votos- y el Club de París -donde se decide por consenso-.

Con ese propósito, Fernández realizó hace dos semanas una gira por Europa, donde se reunió, entre otros, con los presidentes de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa; del Gobierno de España, Pedro Sánchez; de Francia, Emmanuel Macron, y de Italia, Sergio Mattarella, y los primeros ministros de Portugal, António Costa, y de Italia, Mario Draghi.

Fernández también se reunió el 14 de mayo en Roma con la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, a quien le reiteró su "vocación es encontrar un acuerdo lo más rápido posible", pero sin exigir "mayores esfuerzos al pueblo argentino".

A ello se sumó el pasado miércoles una videoconferencia con la canciller alemana, Angela Merkel, quien, según informó la Presidencia argentina, se comprometió, "junto a España, Portugal, Italia y Francia", a "seguir apoyando a Argentina para que encuentre un acuerdo sustentable con el FMI".