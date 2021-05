Argentina concluye nueve días de confinamiento ante el embate de la covid-19

Una persona se sienta en una parada de autobús el 22 de mayo de 2021 en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 30 may (EFE).- Argentina atraviesa este domingo el último de los nueve días de estricto confinamiento decretados por el Gobierno de Alberto Fernández para hacer frente al embate de la segunda ola de la pandemia de covid-19, pero el país suramericano seguirá desde el lunes con fuertes restricciones sanitarias.

El confinamiento, que se inició en la noche del pasado día 21, concluirá a las 06.00 hora local (09.00 GMT) de lunes, cuando los ciudadanos con ocupaciones no esenciales podrán volver a circular, aunque en horario restringido.

Entre este lunes y el próximo viernes, además, estarán vigentes otras medidas sanitarias que ya aplicaban antes del confinamiento estricto, como un horario restringido para la circulación de personas no esenciales y para la atención comercial.

En la capital del país, y pese a lo dispuesto por el Gobierno nacional, desde este lunes volverán a dictarse clases presenciales en las escuelas.

En una rueda de prensa este domingo, la ministra de Salud argentina, Carla Vizzotti, pidió a la población que, aunque este lunes venza el confinamiento estricto, se "maximicen los cuidados individuales con impacto colectivo".

La ministra dijo que no ha pasado el tiempo "suficiente" como para medir el "impacto" de las "medidas intensificadas" de los últimos días.

"Esperamos a partir del lunes empezar a ver un impacto positivo", indicó.

El confinamiento total volverá repetirse el sábado 5 y el domingo 6 de junio, mientras que el resto de las restricciones aplicarán nuevamente entre el lunes 7 y el viernes 11 de junio, fecha en la que caduca el decreto gubernamental con los cuidados sanitarios y allí el Ejecutivo evaluará el escenario epidemiológico y el nuevo curso de acción a seguir.

SITUACIÓN SANITARIA GRAVE

La situación sanitaria en Argentina continúa siendo grave, con un promedio de 31.082 casos diarios en los últimos siete días y un récord de 41.080 positivos el jueves último y un total acumulado de 3,7 millones de contagios desde el inicio de la pandemia.

La cifra de fallecimientos, que totalizan 77.108 desde el inicio de la emergencia sanitaria, también se mantiene en altas tasas diarias, con un promedio de 489 muertes por día en la última semana.

El vertiginoso aumento de contagios que se verifica desde abril también se traduce en un creciente nivel de ocupación de camas en las unidades de terapia intensiva, donde 6.909 personas permanecen ingresadas por covid-19.

La provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, sigue liderando las cifras de contagios, pero en los últimos días ha sido muy fuerte el avance del virus en el interior del país, particularmente en las provincias de Córdoba y Santa Fe, un fenómeno que Vizzotti calificó de "preocupante".

SE ACELERA LA LLEGADA DE VACUNAS

Desde el inicio de los nueve días de confinamiento estricto, Argentina ha logrado acelerar el ritmo de llegada de vacunas contra la covid-19, con la recepción de unas 2 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V y de la desarrollada por AstraZeneca.

Este lunes llegarán otras 2.148.600 de dosis de AstraZeneca cuyo principio activo ha sido producido en Argentina, con lo que el número total de dosis recibidas por el país suramericano de diversos proveedores se elevará a 17,5 millones de dosis.

Vizzotti dijo que otros importantes lotes de vacunas se esperan para junio.

De acuerdo a datos oficiales de este domingo, en Argentina, donde viven 45 millones de personas, ya se han aplicado 12 millones de dosis.

Un total de 9,3 millones de personas recibió la primera dosis de la vacuna, mientras que 2,7 millones de personas fueron inoculadas ya con la segunda dosis.