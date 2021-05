Argentina avanza en negociaciones con Cuba por vacunas contra la covid-19

La ministra de Salud de la Argentina, Carla Bizzotti. EFE/Juan Mabromata/POOL

Buenos Aires, 30 may (EFE).- El Gobierno de Argentina dijo este domingo que ha firmado un acuerdo de confidencialidad con Cuba con vistas a una eventual adquisición de vacunas contra la covid-19 si las candidatas logran concluir con éxito las etapas de ensayos clínicos y señaló que, además, quiere colaborar con Cuba en su producción.

El acuerdo de confidencialidad fue suscrito entre los organismos de regulación de medicamentos de ambos países, dijo en rueda de prensa la ministra de Salud argentina, Carla Vizzotti, tras regresar de La Habana, donde este sábado se reunió con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Vizzotti señaló que de las cinco vacunas candidatas de Cuba, tres -Abdala, Soberana02 y Soberana Plus- están "avanzadas", con la fase 3 en curso, con unas 40.000 personas participando en cada uno de esos ensayos.

Destacó que en los próximos días Cuba tendrá el "primer corte" de datos para el "análisis interino" de los ensayos clínicos de fase 3 de la vacuna Abdala, que requiere tres dosis, y de la Soberana, con dos dosis de Soberana02 y un refuerzo de Soberana Plus.

"No sólo existe la posibilidad de adquirir dosis de estas vacunas candidatas que ya están en un estadio bastante avanzado, sino también que Argentina pueda colaborar y cooperar en el proceso productivo para que cuanto antes se pueda escalar la producción", dijo por su parte Cecilia Nicolini, asesora presidencial que viajó a Cuba junto a Vizzotti.

MÁS LLEGADA DE OTRAS VACUNAS

Argentina, con una población de 45 millones de habitantes y que desde abril sufre un fuerte crecimiento de casos de covid-19, ha recibido hasta ahora 15.483.400 dosis de vacunas de diversos proveedores.

Este lunes llegarán 2.150.000 dosis del acuerdo bilateral de provisión firmada con AstraZeneca

Además, está pendiente la entrega por parte de ese laboratorio de 900.000 dosis que debieron llegaron en mayo, mientras que el cupo de este contrato correspondiente a junio, de 3,5 millones de dosis, deberían comenzar a llegar a partir del 14 de junio.

Adicionalmente, Argentina espera la llegada esta semana de un nuevo lote de la vacuna rusa Sputnik V.

Vizzotti dijo que además se trabaja en un nuevo contrato de provisión con el laboratorio chino Sinopharm, que le comunicó a Argentina que tiene disponibles 2 millones de dosis en junio y 4 millones en julio.

Por otra parte, la ministra confirmó que Argentina llegó a un acuerdo con el laboratorio chino CanSino y espera completar "los últimos pasos" para la firma de un contrato.