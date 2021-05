Ana Soria confirma que su relación con Enrique Ponce está bien

30-05-2021 ANA SORIA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 30 (CHANCE)



Ana Soria lleva en el foco mediático desde hace un año, una persona que era completamente anónima que saltaba a las páginas de papel couché por su noviazgo con Enrique Ponce, con el valor añadido de que nos enterábamos al mismo tiempo del divorcio de este con Paloma Cuevas.



Recibió muchas críticas y fue objeto de tertulias en los medios de comunicación, pero siempre ha demostrado estar por encima de todos los comentarios mostrándose completamente enamorada de su pareja ante las cámaras de la prensa. De hecho, han sido muchas las ocasiones en las que la joven ha acudido a la plaza de toros para ver la faena de su amado y le ha mostrado su apoyo a ojos de todos los espectadores.



Este sábado no podía ser menos, además en la anterior corrida no se dejó ver y los rumores de crisis sentimental incrementaron, por lo que su presencia en el día de ayer en la plaza de toros era importante.



Pudimos hablar con Ana Soria y nos confesaba que "todo genial" entre los dos, asegurando que si no fuese así "no estaría aquí". En cuanto a la faena de su novio, Ana nos desvela que ha sido todo un éxito: "Claro, merecida ¿no?" y confirma que estaba muy nerviosa: "Hombre, siempre hay nervios claro, pero bueno también se disfruta".



En cuanto a los rumores de por qué Enrique Ponce se había quitado el Instagram, Ana nos ha aclarado que ha sido: "Porque no lo usa, no tiene más", eso sí todo está genial entre ellos y tiene muchas ganas de que llegue el verano para poder disfrutar con su pareja: "EsperoA que tranquilo".