AMP2.- Israel.- Naftali Bennett anuncia negociaciones para la formación de un gobierno de coalición en Israel

Netanyahu califica el acuerdo entre Yamina y Yesh Atid como "el timo del siglo"



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El líder del partido religioso israelí Yamina, Naftali Bennett, ha anunciado este domingo un acuerdo para negociar la formación de un gobierno de coalición que incluye al partido centrista Yesh Atid y que tiene como principal objetivo desplazar del poder al primer ministro saliente, Benjamin Netanyahu, del partido conservador Likud.



En su comparecencia, con un claro tono institucional, Bennett ha subrayado que Netanyahu no tiene posibilidades de formar un gobierno de derecha. "Es una absoluta mentira", ha asegurado.



Las opciones son ahora, según Bennett, la quintas elecciones seguidas desde abril de 2019 o un gobierno del "bloque del cambio" que incluye a partidos contrarios a Netanyahu y que va desde la derecha a la izquierda.



Por ello, ha anunciado que está trabajando para la formación de un gobierno de unidad con el líder del partido centrista Yesh Atid, Yair Lapid. "Tengo intención de trabajar con toda mi fuerza para construir un gobierno de unidad nacional junto a mi amigo Yair Lapid (...) para volver a poner a Israel de nuevo en el camino correcto", ha señalado.



Bennett ha reconocido que hay diferencias entre los socios, pero comparten la determinación de trabajar por el bien del país. "Este país solo funcionará si todos tiramos juntos (...). Vamos a restaurar la unidad (...), el arma secreta de Israel desde su fundación", ha argumentado.



A partir del acuerdo entre Yamina y Yesh Atid, "todos los partidos están invitados a entrar en el gobierno". "Nadie tendrá que renunciar a su ideología, pero todos tendrán que aplazar la realización de algunos de sus sueños (...). Nos concentraremos en lo que se puede lograr, en lugar de discutir sobre lo que no se puede lograr", ha remachado.



También ha rechazado que sea un gobierno de izquierda y de hecho ha afirmado que es "un poco más de derechas que el actual". "Solo hay que mirar la lista de ministros", ha indicado. Así, ha reconocido las "concesiones" de la izquierda al hacer primer ministro al propio Bennett, antiguo presidente del Consejo de Colonos y hacer ministro de Justicia a Gideon Saar, líder de Nueva Esperanza.



Además, Bennett ha advertido de que "no entregaremos territorios (...) ni vacilaremos" a la hora de tomar decisiones militares cuando sea necesario. "Hace 2.000 años perdimos un Estado judío aquí por los odios internos. Eso no ocurrirá otra vez. No ante mis ojos", ha subrayado.



Tras el anuncio, Yesh Atid ha informado de que los negociadores de ambas formaciones se reunirán para reanudar formalmente las negociaciones para formar gobierno.



"EL TIMO DEL SIGLO"



Unos minutos después de la comparecencia de Bennett, ha hablado Netanyahu igualmente con un aire institucional para reprochar a su rival que esté poniendo en marcha "el timo del siglo".



"Nadie te habría votado si hubieran sabido que lo que harías", ha reprochado, al tiempo que ha calificado el futuro gobierno no como gobierno de unidad, sino como "gobierno de debilidad" que perjudicará la capacidad de disuasión de Israel.



Netanyahu ha acusado a Bennett de tener como único objetivo el llegar a primer ministro y ha denunciado la falsedad de la afirmación de su rival de que no hay opciones para formar un gobierno de derecha.



Así, ha reiterado la propuesta lanzada esta misma mañana para formar un gobierno con Nueva Esperanza y Yamina. Netanyahu sería el segundo de tres primeros ministros rotatorios con el líder de Nueva Esperanza, Gideon Saar, como primer primer ministro y con Bennett como tercero.



Saar ha rechazado la propuesta este mismo domingo: "Nuestra postura y compromiso no han cambiado: poner fin al gobierno de Netanyahu", ha subrayado en Twitter. Bennett ni siquiera ha respondido.



Además, Netanyahu ha asegurado que tiene el compromiso de apoyo de varios diputados de partidos rivales para apoyarle como primer ministro una vez expire el mandato para formar gobierno otorgado a Lapid, el próximo miércoles.



Tras las intervenciones de Bennett y Netanyahu dos ministros del Likud han criticado a Netanyahu por su disposición a entregar el puesto de primer ministro a los líderes de otros partidos antes que a los propios ministros del Likud.



"Lo alucinante es su disposición a entregar el gobierno a (Benjamin) Gantz, a Bennett e incluso a Saar (...) e incluso a irse a la oposición antes que presentar un candidato distinto del Likud", han afirmado los ministros ante Netanyahu, según informa la prensa israelí.