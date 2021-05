Alejandro Valverde, el decano del pelotón del Dauphiné

El ciclista del equipo Movistar Alejandro Valverde, el pasado domingo. EFE/MARCIAL GUILLÉN

Redacción deportes, 30 may (EFE).- El español Alejandro Valverde, con 41 años, es el corredor más veterano del pelotón del Dauphiné que ya disputa la primera etapa con salida y llegada en Issoire, con un recorrido de 181.8 kilómetros.

El corredor murciano, campeón del mundo en 2018, también es de los tres corredores presentes en la prueba que tienen el Dauphiné en su palmarés, concretamente las ediciones de 2008 y 2009.

Los otros condecorados en la carrera que se considera banco de pruebas para el Tour de Francia son los británicos Chris Froome (Israel Start Up), triple ganador (2013, 2015, 2016) y Geraint Thomas (2018).

Sin embargo, Valverde no es el más experimentado en el evento, ya que "solo" tiene 8 participaciones, menos que los franceses del B&B-KTM Cyril Gautier y Pierre Rolland, cada uno con 11 presencias.