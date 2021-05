Víctimas del caso "Diario Militar" en Guatemala exigen el fin de la impunidad

Detalle de algunas personas en un listado de un "Diario Militar" desaparecidas a manos de las fuerzas de seguridad guatemaltecas entre agosto de 1983 a marzo de 1985. EFE/Saúl Martínez/Archivo

Ciudad de Guatemala, 28 may (EFE).- Los familiares de las víctimas en Guatemala del caso denominado "Diario Militar", un documento de inteligencia castrense que consignó información de capturas clandestinas y ejecuciones extrajudiciales en la década de 1980, exigieron este viernes que prevalezca la justicia y cese la impunidad del caso.

Los hechos, "tipificados como uno de los crímenes más abominables", indicaron los familiares en un comunicado de prensa, no deben quedar impunes y los culpables deben ser "procesados, juzgados y condenados en juicio".

El comunicado se divulga después de la detención este jueves de once militares y policías retirados que integraron la estructura que, entre 1983 y 1985, presuntamente cometió delitos contra los deberes de humanidad, asesinato y desaparición forzada contra al menos 183 personas fichadas en el "Diario Militar", durante el Gobierno del expresidente Óscar Humberto Mejía Víctores (1983-1986).

Todo ello en medio del conflicto armado interno de Guatemala, que enfrentó a la guerrilla y el Ejército entre 1960 y 1996, dejó un saldo de 200.000 víctimas y 45.000 desaparecidos, con más del 90 % de los casos atribuidos al Estado y sus estructuras paralelas, según un informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Naciones Unidas.

Los sobrevivientes expresaron su "alta expectativa y confianza" en la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público por haber "accionado contra altos mandos del Ejército de Guatemala" y enfatizaron que el país centroamericano tiene "una cuenta pendiente" en la "justicia transicional y los delitos de lesa humanidad".

Además, demandaron al Estado guatemalteco a "garantizar la integridad de los familiares de las víctimas y sobrevivientes que son atacados continuamente por miembros del pacto de corruptos e impunidad, por medio de listas y ataques en redes sociales por su trabajo en favor de los derechos humanos".

También, pidieron a la comunidad internacional que observe el desarrollo del caso "para garantizar el debido proceso judicial" y "estar atenta a lo que sucede en nuestro país, pues nos encontramos al borde de regresar abiertamente a los años de la década de 1980".

INTELIGENCIA MILITAR SEÑALADA

Los capturados por la Policía Nacional Civil este jueves fueron el general retirado Marco Antonio González Taracena, que dirigió la red de inteligencia clandestina del Estado Mayor Presidencial, conocida como "El Archivo", según precisó a Efe una fuente interna de la investigación.

Además del general González Taracena, fueron aprehendidos sus exsubalternos militares y especialistas del Estado Mayor Presidencial Edgar Corado Samayoa, Enrique Cifuentes de la Cruz, Eliseo Barrios Soto, Mavilio Aurelio Castañeda Betancourth y Rone Rene Lara.

Asimismo, fueron capturados los exespecialistas de la Dirección de Inteligencia militar José Daniel Monterroso Villagrán y Edgar Virgilio de León Sigüenza y el excomandante de la zona militar del departamento de Chimaltenango, Víctor Augusto Vásquez Echeverría.

También fue detenido el primer jefe del Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT) -especializado en la contrainsurgencia policial- Gustavo Adolfo Oliva Blanco y el primer jefe de la Brigada de Operaciones Especiales de la Policía, Juan Francisco Cifuentes Cano, ambos integrantes de la extinta Policía Nacional, reformada al concluir el conflicto armado interno en 1996, cuando pasó a ser la actual PNC.

Los once implicados en el caso "Diario Militar" son señalados de delitos contra deberes de humanidad, asesinato, asesinato en grado de tentativa y desaparición forzada, situación que le hizo saber este jueves en audiencia a los implicados en juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo "B", quien programó la audiencia de primera declaración para el 1 de junio.