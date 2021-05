Verónika Mendoza: "Hay una excesiva demonización de Castillo"

Fotografía de archivo de la excandidata presidencial Verónika Mendoza. EFE/Ernesto Arias/Archivo

Lima, 29 may (EFE).- Terrorista, chavista y comunista son los términos que escucha a diario el candidato a la Presidencia de Perú Pedro Castillo (izquierda) por parte de los afines a su rival, Keiko Fujimori (derecha), una "excesiva demonización y estigmatización" a criterio de la líder izquierdista Verónika Mendoza.

La excandidata presidencial por la coalición Juntos por el Perú (JP) afirmó en una entrevista a Efe que, lejos de lo que se habla, encontró en Castillo a "un hombre dialogante, sencillo y preocupado" por asumir un país que se juega "seguir el ciclo de la corrupción o abrir un camino de cambio en democracia".

Pregunta: ¿Qué espera en esta última semana de campaña?

Respuesta: Lo más importante es que cese este clima de tensión, miedo y odio que algunos sectores políticos y mediáticos están instalando para coaccionar la voluntad popular. Es importante recuperar la calma y escuchar las propuestas de cada candidato para que lo que prime el 6 de junio sea la voluntad popular.

P: ¿Por qué decidió apoyar a Castillo y no mantenerse neutral?

R: Está en juego el destino del país. Hay una organización criminal que pretende llegar al Gobierno y reivindicar una dictadura, con riesgo de volver a ese pasado donde se vulneraron derechos humanos, se derrumbó la democracia con tanques, se compraron medios de comunicación y se esterilizó a miles de mujeres.

Además, las elecciones se dan en medio de una grave y profunda crisis que la pandemia ha desvelado: un Estado débil y precario con una economía volátil que deja a las mayorías en exclusión.

P: ¿Qué se juega Perú en estas elecciones?

R: Definir si continuamos este ciclo de corrupción, remate de nuestras riquezas y abandono de familias o si abrimos un camino de cambio en democracia. Vamos a conmemorar el bicentenario de nuestra independencia y se define también si seguimos en que un puñado de privilegiados haga y deshaga, o si superamos esa herencia colonial y hacemos que se escuchen todas las voces, en particular esas de las que se está haciendo eco Castillo.

P: ¿Teme que Vladimir Cerrón (líder marxista del partido Perú Libre condenado por corrupción) ejerza el poder si gana Castillo?

R: Ha habido una excesiva demonización y estigmatización (de Castillo). Se han dicho cosas que en ningún momento el candidato ha propuesto, como que va a confiscar los ahorros de los ciudadanos.

Yo personalmente tenía reparos y desconfianza respecto a él, pero al dialogar hemos encontrado disposición a escuchar y construir consensos. Nos lo ha demostrado al suscribir ante todo el país un compromiso firme con la democracia y las instituciones.

Nos da tranquilidad que persista en convocar una Asamblea Constituyente plural y diversa, para que el pueblo escriba una nueva Constitución. A algunos esto les pone los pelos de punta y acusan a Perú Libre de autoritario, pero no hay nada más democrático que consultar al pueblo soberano si quiere o no nueva Constitución.

P: Convocar una Asamblea Constituyente exige cambiar la Constitución y la izquierda no tendrá mayoría en el Congreso. ¿Cómo piensan hacerlo?

R: Muchas fuerzas políticas de la primera vuelta planteamos una nueva Constitución o reformas profundas en la actual, y los sondeos de opinión han confirmado que una abrumadora mayoría del pueblo demanda un proceso de esta naturaleza.

El nuevo Parlamento electo debería escuchar esta demanda y abrir el paso con las reformas pertinentes. De no haber voluntad, quedará la alternativa de que la ciudadanía recoja firmas para poder convocar un referéndum constituyente. Hay varios caminos dentro de la legalidad y constitucionalidad.

P: ¿Ve peligrosas las declaraciones del electo congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo cuando dijo que querían llegar al poder para quedarse?

R: No, porque aclaró que se refería a que un proceso de cambio en democracia pudiera continuar con alternancia en el Gobierno, lo que está dentro de los canones democráticos, y también Castillo de inmediato rechazó cualquier insinuación de perpetuación en el poder o atentado contra la democracia.

P: ¿Le convence el equipo técnico de Castillo?

R: Ha sido capaz de convocar a profesionales de reconocida trayectoria y jóvenes muy comprometidos. Todos intachables. Del lado de Fujimori solo vemos puro reciclaje de figuras de la dictadura de los años 90.

P: Conocemos poco de Castillo. ¿Cómo es en la corta distancia?

R: Una persona dialogante, sencilla y genuinamente preocupada por lo que pasa en el país, dispuesta a entregarse a esta tarea histórica. Es consciente que le toca convocar a todos los sectores democráticos para impulsar estos cambios, lo que demuestra que desde Perú Libre y Castillo hay una actitud democrática y concertadora.

P: ¿Está de acuerdo con el indulto que Perú Libre propone para Antauro Humala (hermano del expresidente Ollanta Humala en prisión por una asonada militar en 2005)?

R: No cabe en el actual marco legal a no ser por exceso de carcelería, lo que tendría que ser revisado por la Justicia, y Castillo ha reiterado que va a respetar escrupulosamente la separación de poderes y las actuales reglas de juego democráticas.

P: Muchos peruanos temen que Perú se convierta en Venezuela o Cuba. ¿A qué país cree que se asemejaría más?

R: Perú tiene suficiente historia, tradición y riqueza para construir su propio camino. Lo que se está planteando es de sentido común: necesitamos un Estado al servicio de la gente que realmente le garantice la salud y la educación y no deje morir a su pueblo como ha ocurrido en la pandemia sin oxígeno y sin protección social.

Es necesario recuperar la soberanía sobre sus riquezas, porque Perú es un país rico que lo tiene todo, pero esas riquezas se han quedado en los bolsillos de unos pocos y no han beneficiado a las mayorías.

P: ¿Qué mensaje daría a la comunidad internacional?

R: Que acompañen con ojos vigilantes y solidarios para que pueda ser la voluntad del pueblo soberano la que pueda primar, y ayudarnos a encontrar la calma y sosiego que requerimos para un momento tan importante en la historia de nuestro país.

Fernando Gimeno