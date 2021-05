Uruguay suma 1.847 casos y 52 muertes en una jornada con un fallo en el sistema oficial

Un paciente covid-19 permanece en un hospital en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 28 may (EFE).- Uruguay sumó este viernes 1.847 casos nuevos tras procesarse 10.658 test y 52 fallecimientos por la covid-19, según indicó el reporte diario emitido por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), que además avisó de un error informático que impidió contabilizar todos los análisis efectuados.

"Los datos recibidos durante la indisponibilidad del sistema están siendo procesados a la hora del presente comunicado y serán informados en el día de mañana", argumentó el informe del Sinae publicado al borde de las 23.00 horas (02.00 GMT del sábado).

Con la información conocida este viernes, Uruguay suma 282.198 casos con diagnóstico de coronavirus SARS-CoV-2 desde el comienzo de la pandemia, de los que 35.419 son personas que se encuentran cursando la enfermedad, 542 de estas ingresadas en centros de tratamientos intensivos (CTI) y 4.118 son los fallecidos.

El departamento (provincia) de Montevideo fue el más afectado con 922 casos mientras que Canelones (sur) ocupó el segundo lugar con 230 positivos.

Según el informe diario presentado por la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, en este momento el 77 % de las 1.046 camas que hay en los mencionados centros se encuentran ocupadas y el 54 % de estas son por casos de coronavirus.

En este momento, los 19 departamentos del país se encuentran en zona roja según el índice de Harvard, al acumular más de 25 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días.

Pese al elevado número de casos y de fallecidos, a comienzos de esta semana reabrieron las tiendas libres de impuestos en la frontera seca con Brasil (freeshops) y los gimnasios y clubes deportivos.

Sin embargo, se ha ampliado al 6 de junio la suspensión de eventos y espectáculos públicos y se mantiene la restricción horaria en bares y restaurantes hasta la medianoche.

El Ejecutivo de Luis Lacalle Pou anunció días atrás que dejará de exigir la cuarentena obligatoria de siete días para los uruguayos o residentes que ingresen al país con las dos dosis de vacuna o un test PCR negativo.

No obstante, las fronteras siguen cerradas al turismo y para los extranjeros no residentes, con el ingreso excepcional por cuestiones diplomáticas, económico-laborales o de reunificación familiar, bajo autorización expresa del Ejecutivo.

La gran apuesta del Gobierno para seguir avanzando en el retorno a la normalidad es la vacunación. Hasta las 18.24 horas de este viernes (21.24 GMT), 1.745.477 personas han sido inoculadas con la primera dosis de las farmacéuticas china Sinovac, la anglo-sueca AstraZeneca y la estadounidense Pfizer, y 998.769 con la segunda de Pfizer o Sinovac.

Esto supone que el 49,79 % de la población cuenta con la primera dosis y el 28,49 % con la segunda.