Una candidata a presidenta municipal en México sufre segundo atentado

Policías ministeriales laboran en la zona donde fue atacada la casa de la candidata Blanca Merari Tziu Muñoz, el pasado 28 de mayo del 2021, en el balneario de Cancún en Quintana Roo (México). EFE/Lourdes Cruz

Cancún (México), 29 may (EFE).- Sujetos armados balearon en la noche del viernes la casa de una candidata a la presidencia municipal de Puerro Morelos, en el estado de Quintana Roo, Caribe mexicano, ataque que dejó dos personas heridas, informaron este sábado autoridades locales.

El atentado ocurrió contra la casa de Blanca Merari Tziu Muñoz, quien sustituyó a su esposo, Ignacio Sánchez Cordero, en la candidatura, luego de su asesinato ocurrido el pasado 24 de febrero.

Según informes, alrededor de las 22.00 hora local del viernes (03.00 GMT del sábado) se reportó un ataque a balazos en el poblado de Leona Vicario, ubicado a 40 kilómetros de Cancún. En el lugar se produjo un enfrentamiento entre un grupo de sicarios y los escoltas asignados a la protección de la candidata.

Cuando se produjo el ataque, la mujer se encontraba en el interior del domicilio en compañía de sus hijas y otros familiares, lo que evitó que los delincuentes ingresaran al domicilio.

"Mi familia y yo estamos bien, conmocionados por la situación, pero ilesos y unidos. Todos nos solidarizamos y unimos en oración por las dos personas que resultaron heridas, quienes solo cumplían la orden de brindarnos protección", publicó Tziu Muñoz en sus redes sociales.

Los dos escoltas fueron trasladados al Hospital General de Cancún donde se reportan como graves; uno de ellos pertenece a la Guardia Nacional y el otro es un agente ministerial de la Fiscalía General del Estado.

El atentado ocurrió horas después de que trascendieron una serie de diligencias realizadas por la Fiscalía General del Estado relacionadas con el asesinato de Ignacio Sánchez Cordero, entre ellas la detención de la hermana de otra candidata que también busca la misma posición.

Aunque no se han dado a conocer datos oficiales por parte de la Fiscalía, a través de un comunicado de prensa que distribuyó el equipo de campaña de Yazmin Vivas Medina -candidata del Partido Encuentro Social a la presidencia municipal en Puerto Morelos- se confirmó la detención de una mujer de nombre Karla.

"Este mediodía mi hermana Karla Vivas Medina fue detenida por la Policía Ministerial por, supuestamente, portar un arma de fuego. Sin embargo, nos informan que ahora la intentan vincular con el asesinato de Sánchez Cordero, ex funcionario público de Puerto Morelos" señala el comunicado de Vivas Medina.

El primer atentado contra Blanca Merari Tziu Muñoz se registró el pasado 5 de mayo, también en Puerto Morelos, donde se había programado un acto proselitista que fue suspendido minutos antes de iniciar debido a un enfrentamiento armado entre policías municipales que custodiaban el perímetro de la caminata con sujetos fuertemente armados que viajaban en una camioneta.

La violencia político-electoral se ha recrudecido en la recta final de la campaña de las elecciones intermedias, las más grandes de la historia del país, con el asesinato de una candidata y el secuestro y atentado contra otros dos aspirantes entre martes y miércoles.

De acuerdo con la consultora Etellekt, al menos 89 políticos han sido asesinados durante el actual proceso electoral iniciado en septiembre pasado, 35 de los cuales eran aspirantes o candidatos.

México tendrá las elecciones más grandes de su historia, el próximo 6 de junio, cuando casi 93,5 millones están llamados a votar por los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 Congresos locales y 1.900 Ayuntamientos.