Thomas, "Supermán" López, Quintana y Enric Mas en el ensayo general del Tour

El ciclista colombiano, Nairo Quintana (Arkeo-Samsic) en la subida al Col de la Colombiere, en la Critérium del Dauphiné 2020. EFE/EPA/EDDY LEMAISTRE/Archivo

Redacción deportes, 29 may (EFE).- El galés Geraint Thomas, los colombianos Miguel Ángel "Supermán" López y Nairo Quintana y los españoles Enric Mas y Alejandro Valverde entrarán este domingo en liza como referencias en la 73a edición del Critérium del Dauphiné, ensayo general para el Tour de Francia que comienza el 26 de junio en Brest.

El banco de pruebas habitual para la "grande boucle" tendrá las ausencias destacadas de los eslovenos Tadej Pogacar y Primoz Roglic y de los colombianos Egan Bernal, a punto de ganar el Giro, y Daniel Martínez, ganador del Dauphiné 2020.

No obstante, las presencias garantizan espectáculo hasta el domingo 6 de junio, con 8 jornadas en las que el recorrido ofrece opciones para todos los gustos, especialmente a los escaladores, con tres llegadas en alto.

En la nómina de inscritos el Ineos presenta un equipo de altos vuelos con Thomas, ganador en 2018 y reciente vencedor del Tour de Romandía, Tao Geoghegan Hart, ganador del Giro 2020 y Richie Porte. Sin Carapaz ni Bernal, la escuadra británica aspira a todo.

Movistar presenta en cartel a "Supermán" López, ganador de la Vuelta a Andalucía, valor del Movistar para el Tour junto a Enric Mas y Alejandro Valverde, referencias para una escuadra que completan Imanol Erviti, Carlos Verona, Jorge Arcas y José Joaquín Rojas. Todo un ensayo para el equipo que inicie el Tour en Bretaña.

Desde Colombia otro candidato a tener en cuenta es Nairo Quintana (Arkea Samsic), quien ofreció buen rendimiento ganando la Vuelta a Asturias. El boyacense, de 31 años, estará al acecho dentro de un grupo de corredores que también disputarán los puestos de honor, donde se encuentran el español Ion Izagirre (Astana) y los franceses David Gaudu y Guillaume Martin.

Vuelve al Dauphiné el cuádruple ganador del Tour Chris Froome (Israel Start Up), con el recuerdo de su grave lesión en 2019 y dispuesto a demostrar lo que parece improbable, que aún puede aspirar a resultados importantes.

El recorrido unirá el Macizo Central y los Alpes. La salida se dará desde Issoire en una jornada apta para los velocistas, aunque habrán de superar siete cotas, como en Saint-Haon-le-Vieux dos días después. Entre medias habrá etapa de media montaña, con cuatro puertos puntuables, entre ellos el Col de Peyra Taillade (1a,8,3 kms al 7,4%), aunque lejos de meta. La etapa se decidirá en los últimos 15 kilómetros con la Cota de la Forêt de Pourcheresse (1a).

El miércoles llegará el turno para los contrarrelojistas con los 16,5 kms entre Firminy y Roche-la-Molière, para continuar con una oportunidad para las "rematadores" en Saint-Vallier, donde e van a encontrar un muro de 1,3 kms al 12 por ciento a 12 kms de meta.

Los Alpes decidirán el Dauphiné. La primera fiesta para los escaladores será la sexta etapa con meta en Sappey-en-Chartreuse (3,3 kms al 6,2%), tras superar el Col de Porte (7,4 kms al 6,8%).

El sábado día 5 etapa reina, con el estreno en esta carrera de la cima de La Plagne, a la que se llega tras una exigente ascensión de 17,2 kms al 7,6 por ciento de desnivel medio, tras superar previamente el Col de Pré (12,5 kms al 7,6) y el Cormet de Roselend (5,7 kms al 6,5).

La última etapa puede ser decisiva, por lo que es posible que se mantenga la emoción hasta el último kilómetro. Serán 145 kms donde se incluyen subidas exigentes: el Col de Aravis (6,7 kms al 7%), la Colombière (11,7 kms al 5,8%), la Cote de Châtillon-sur-Clusse (4,7 km al 5%) y especialmente el durísimo Joux -Plane (11,6 kms al 8,5%), escenario propicio para la batalla. Un día explosivo terminará en el balneario de Les Gets.

.- Las etapas:

Día Etapa Recorrido Kms

--- ----- --------- ---

30 may 1a Issoire - Issoire 181.8

31 2a Brioude - Saugues 173

1 jun 3a Langeac - Saint-Haon-Le-Vieux 172,5

2 4a Firminy - Roche-La-Molière (CRI) 16,4

3 5a Saint-Chamond - Saint-Vallier 175,5

4 6a Loriol-sur-Drome - Le Sappey-en-Chartreuse 168

5 7a Saint-Martin-le-Vinoux - La Plagne 171

6 8a La Léchère-Les-Bains - Les Gets 147



.- Los últimos vencedores:

2020. Daniel Felipe Martínez (COL)

2019. Jakob Fuglsang (DIN)

2018. Geraint Thomas (GBR)

2017. Jakob Fuglsang (DIN)

2016. Chris Froome (GBR)

2015. Chris Froome (GBR)

2014. Andrew Talansky (USA)

2013. Chris Froome (GBR)

2012. Bradley Wiggins (GBR)

2011. Bradley Wiggins (GBR).