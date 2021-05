Spieth lidera el PGA Charles Schwab Challenge; García y Muñoz comparte el tercer puesto

En la imagen un registro del golfista estadounidense Jordan Spieth, quien lidera el torneo PGA Charles Schwab Challenge, al acumular 129 impactos (-11), al final de la segunda ronda. EFE/Tannen Maury/Archivo

Fort Worth (Texas, EE.UU.), 28 may (EFE).- El estadounidense Jordan Spieth mantuvo su inspiración en su tierra natal y entregó tarjeta firmada de 66 golpes (-4) al completar la segunda ronda del torneo Charles Schwab Challenge, del PGA Tour, en el que se mantuvo al frente del liderato, ahora en solitario, con un acumulado de 129 impactos (-11), uno más que su compatriota Jason Kokrak (130, -10).

Mientras que el español Sergio García, que comenzó la jornada como líder junto a Spieth, y el colombiano Sebastián Muñoz, comparten con el estadounidense Pattori Kizzire el tercer lugar a dos a tres golpes (132).

Spieth, de 27 años, nativo de Dallas, estuvo perfecto el completar el recorrido con cuatro birdies y el resto todos fueron pares.

Kokrak tuvo una jornada llena de contrastes al comenzarla con un eagle, logró otro cuatro birdies, pero cometió dos bogeys para entregar tarjeta firmada de 65 golpes (-5).

Los mismos que tuvo Muñoz, que hizo ocho birdies, pero cometió un doble bogey, en el par 4 del hoyo 15 y otro bogey en el tamién para 4 del siete.

García no tuvo la inspiración de la primera ronda, pero el veterano golfista español de 41 años, entregó tarjeta firmada de 69 golpes (-1) que le mantuvo entre los favoritos al título.

El golfista estadounidense Daniel Berger, que defiende el título de campeón, acabó con 68 golpes (-2) y un acumulado de 136 impactos (-4) que lo colocó en el decimosexto puesto y todas las opciones abiertas a revalidarlo.

La jornada también fue completa para todos los golfistas latinoamericanos y el español Rafael Cabrera que participan en el torneo y que consiguieron superar el corte (+1) para llegar a la competición del fin de semana.

En la que no estará el veterano estadounidense Phil Mickelson, ganador el pasado domingo del torneo mayor, Campeonato del PGA, donde hizo historia al ser el jugador más veterano, 50 años, en lograrlo.

Pero si el argentino Emiliano Grillo y chileno Joaquín Niemann, que entregaron sendas tarjetas firmadas de 68 (-2) y 69 (-1) golpes, respectivamente, para acumular 138 (-2) y compartir con otros 10 jugadores el trigésimo puesto de la clasificación provisional.

El mexicano Carlos Ortiz y Cabrera, que ascendió 45 puestos acumularon 139 (-1) y se colocaron en el 42 junto con otros cinco jugadores.

El colombiano Camilo Villegas (140, par), el mexicano Abraham Ancer y el venezolano Jhonattan Vegas también superaron el corte al acumular 141 (+1) y estar entre los 63 jugadores que van a competir por el título durante todo el fin de semana en el Colonial Country Club, de Fort Worth (Texas).