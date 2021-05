Sofía Palazuelo, nerviosa y sonriente, nos confiesa que tiene todo preparado para el bautizo de su hija

29-05-2021 SOFÍA PALAZUELO. MADRID, 29 (CHANCE) El palacio de Dueñas hoy tendrá un protagonismo especial por la celebración del bautizo de Rosario, la hija de Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo. Y es que ya saben como es esto, el fin de semana toda la familia disfrutaba de la boda de Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini y ahora, una semana después, toca otra celebración. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Europa Press ha podido ser testigo en exclusiva de cómo Sofía Palazuelo abandonaba la Comunidad de Madrid para viajar hasta Sevilla y preparar todo para este sábado, un día que quedará en el recuerdo del matrimonio, pero también para el Ducado de Alba.



Sofía Palazuelo, que nos dejó enamorados el fin de semana pasado con su vestido en la boda de su cuñado, salía de su hogar en Madrid con Rosario en brazos, se montaba en el vehículo que la esperaba en la puerta y ponía rumbo a Sevilla con una sonrisa en su rostro. Y es que a pesar de no querer hacer ninguna declaración, no hay más que ver su cara para entender que es un momento muy especial en su vida.



Tal y como ha publicado la revista HOLA, Rosario contará con su tío, Beltrán Palazuelo, y la chef, Blanca Carrera-Cuadra, como padrinos. Eso sí, tendremos que esperar a esta tarde para conocer de primera mano la lista completa de los invitados.



También pudimos ver a Sofía Palazuelo en el AVE de Madrid, cogiendo a su hija Rosario en los brazos, donde sí que nos confesó que ya tenía todo preparado para el bautizo, pero no nos supo decir si Cayetano Martínez de Irujo acudiría al Palacio de Dueñas este sábado, ya que todavía puede que esté convaleciente tras su operación por problemas intestinales.