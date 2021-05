Scott Dixon consolida su condición de gran favorito al triunfo en las 500 Millas de Indianápolis

En la imagen un registro del piloto neozelandés Scott Dixon. EFE/Tannen Maury/Archivo

Indianápolis (EE.UU.), 28 may (EFE).- El veterano piloto neozelandés Scott Dixon volvió a demostrar en el último día de entrenamiento previo a la carrera de la 105 edición de las 500 Millas de Indianápolis que tiene en su poder el coche más rápido de todo el cuadro de los 33 participantes.

Dixon se negó de nuevo a ceder el control del auto más rápido este mes en el Indianapolis Motor Speedway, ya que lideró con autoridad este viernes el último entrenamiento en el llamado Miller Lite Carb Day.

El seis veces y actual campeón de la NTT INDYCAR SERIES, Dixon, quien ganó la pole el domingo pasado con un registro de 231.685 mph (372,860 kilómetros), dio una vuelta superior de 228.323 (367,450 kilómetros) al volante del monoplaza No. 9 PNC Bank Grow Up Great Honda durante la sesión demorada y acortada por la lluvia.

El entrenamiento comenzó dos horas, 37 minutos tarde debido a las persistentes lluvias matutinas y terminó 10 minutos antes de las dos horas programadas cuando la lluvia volvió al óvalo de 2,5 millas (4,002 kilómetros).

Los cielos nublados y las temperaturas en los 50 grados Fahrenheit (10 centígrados), unos 25 grados (3,9 centígrados) más fríos que durante la clasificación celebrada el pasado fin de semana, aumentaron el agarre y los adelantamientos atrevidos durante el entrenamiento final antes del Día de la Carrera.

"Todos se sentían como King Kong con las condiciones climáticas", comentó Dixon. "Eso puede darte una idea de cómo será la carrera. Si es así, será agotador mentalmente. Habrá mucha acción en marcha y jornada muy complicada", añadió.

Dos pilotos del equipo Penske que saldrán en la mitad trasera del campo de 33 autos el domingo demostraron que tienen autos fuertes en el tráfico al registrar la segunda y tercera vueltas más rápidas de la sesión.

El ganador de la Indy 500 2019, el francés Simon Pagenaud, que comenzó en el puesto 26, fue segundo con 227.157 mph (365,573 kilómetros) al volante del No. 22 Menards Team Penske Chevrolet.

El dos veces campeón de la serie, el estadounidense Josef Newgarden, quien comienza en el puesto 21, terminó tercero con 226.856 mph (365,089 kilómetros) al pilotar el No. 2 Shell Fuel Rewards Team Penske Chevrolet.

Su compatriota Conor Daly fue cuarto en la general al registrar 226,399 mph (364,353 kilómetros) con el Chevrolet No. 47 de la Fuerza Aérea de EE. UU.

Daly se estaba rascando la cabeza ante algunos de los movimientos agresivos de los pilotos seleccionados durante el último entrenamiento.

"Fue como si estuviéramos sacrificando nuestros vehículos por un premio hoy", comentó Daly. "¿Ganaste algo hoy? Yo no lo hice".

Otro piloto estadounidense, Marco Andretti, quien logró la pole en 2020, completó los cinco primeros al establecer un tiempo de 226.396 mph (364,349 kilómetros) con el No. 98 Gleaners Food Bank of Indiana / Curb Honda. Comenzará nada menos que en el vigésimo quinto puesto.

Mientras que el equipo Penske, ganador de un récord de 18 títulos de las 500 millas de Indianápolis, pero excluido de las primeras cinco filas en la calificación, los resultados de los entrenamientos finales mostraron que sus cuatro autos podrían competir por la victoria el domingo después de fuertes actuaciones en tráfico pesado.

El ganador de la Indy 500 del 2018, el australiano Will Power, fue sexto en general con 226,223 mph (364,070 kilómetros) al volante del No. 12 Verizon 5G Team Penske Chevrolet después de meterse en la última fila del campo en la Clasificación de Última Oportunidad.

El novato neozelandés Scott McLaughlin, el mejor clasificado de Penske en el puesto 17, fue séptimo en el entrenamiento de este viernes con un registro de 226,192 kmh (364,020 kilómetros) al volante del No. 3 Pennzoil Team Penske Chevrolet.

El brasileño Tony Kanaan, del equipo Chip Ganassi Racing acabó octavo en los entrenamientos y fue el mejor de los cuatro pilotos latinoamericanos que compiten junto con el español Alex Palou, que acabó en el vigésimo segundo clasificado, el peor de todos.

El mexicano Pato O'Ward, del equipo Arrow McLaren SP, logró el undécimo primer puesto, mientras que los excampeones de las 500 Millas de Indianpólis, el brasileño Helio Castroneves, de 46 años, con el equipo Meyer Shank Racing, hizo el decimoquinto mejor tiempo.

El colombiano Juan Pablo Montoya, de 45 años, al volante del No.86 Progressive Insurance, del equipo Arrow McLaren SP, siguió a Castroneves al ocupar el decimosexto puesto.

La bandera verde de la 105 edición de "El mayor espectáculo de las carreras" está prevista para las 12:45 pm, hora del Este (16:45 GMT), del domingo.