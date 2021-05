Reportan 13 muertos en la ciudad colombiana de Cali en medio de las protestas

Manifestantes se cubren durante un enfrentamiento con la policía, en una jornada de protestas el 28 de mayo de 2021 en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr

Bogotá, 29 may (EFE).- En la ciudad colombiana de Cali, donde ayer se vivieron fuertes enfrentamientos entre protestantes y la fuerza pública y la irrupción de supuestos civiles armados en algunos barrios y hoy se vive una tensa calma, se reportaron 13 homicidios, según informaron este sábado autoridades locales y la Policía.

"Todavía no podemos precisar si todas las muertes que hemos tenido el 28 de mayo están vinculadas y asociadas integralmente al proceso de las protestas", explicó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien aludió a que la Fiscalía reportó ayer 13 homicidios y es la que debe investigarlos y dar respuestas.

"Sin embargo -añadió- no cabe duda que un número muy importante de las muertes que hemos tenido el 28 de mayo han sido asociadas a eventos de movilización ciudadana".

La Policía, que por su parte reporta 10 homicidios, solo relaciona 3 con las protestas y el resto "estarían relacionados con ajustes de cuentas entre estructuras delincuenciales, intolerancia y sicariato".

El alcalde también denunció los actos de "vandalismo puro e irracional" contra inmuebles privados y públicos.

El director de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), general Fernando Murillo, explicó hoy que "se presentó una situación especial donde unas personas de civil utilizaron unas armas de fuego indiscriminadamente contra otras personas".

Los hechos se dieron sobre todo en Ciudad Jardín, una zona residencial de la ciudad, cercana a la carretera que conecta con Jamundí donde ha habido bloqueos.

En esta zona irrumpieron supuestos civiles con armas que dispararon contra los jóvenes encapuchados que están en "primera línea", la parte frontal de las protestas protegidos con escudos, y manteniendo los bloqueos.

"Lamentablemente en este lugar y en este mismo momento se encontraban varios funcionarios de la fuerza pública los cuales omitieron su deber de evitar que esos hechos ocurrieran y de capturar a estas personas", añadió Murillo.

La primera muerte se produjo en un bloqueo en la carretera que conecta a Cali y la Candelaria, donde habitantes disconformes con los bloqueos intentaron levantar el que había en la salida de Poblado Campestre y acabaron matando a un joven de 22 años que hacía parte de la "primera línea"

El viernes en la mañana, un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, al pasar por otro bloqueo en el centro de la ciudad, en el sector de La Luna, mató a dos personas, después de lo cual fue agarrado por los atacados y linchado hasta la muerte.

Y también por la noche en el barrio de Meléndez hubo varios disparos y se reportó el asesinato de un joven de 22 años, Sebastián Jacanamejoy, comunero indígena inga y estudiante de la Universidad del Valle.

MILITARIZACIÓN

Cali amaneció este sábado con militares patrullando por las calles y un dispositivo policial de 750 efectivos, después de que el presidente Iván Duque, durante una visita a la ciudad, ordenó "el mayor despliegue" de fuerza militar.

"A partir de esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle (del Cauca)", dijo Duque, que volvió a auspiciarse en la figura de "asistencia militar" que ya ha usado en otras ocasiones estas cuatro semanas.

La calma ha vuelto aparentemente a la ciudad, que fue desde el principio de las protestas la ciudad donde más movilizaciones, bloqueos y brutalidad policial ha habido.

Las protestas comenzaron el 28 de abril con un gran paro nacional que sacó a decenas de miles de personas en todas las ciudades del país a las calles para mostrar su rechazo a la tramitación de la ya extinta reforma tributaria. Pero las movilizaciones sociales se han extendido desde entonces revelando un crisol de reclamos que van desde acabar con la brutalidad policial a una renta mínima o mejores servicios públicos.

Según la ONG Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), han ocurrido 60 muertes en el marco de las protestas, de las cuales 43 se las atribuyen a la fuerza pública. Mientras que la Fiscalía contabiliza 43 muertes, aunque solo "17 de ellas tienen nexo directo en el marco de las protestas".

Además, las autoridades siguen buscando a 123 personas reportadas como desaparecidas en las protestas, pero organizaciones como la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos asegura que falta por encontrar a 327.