Portugal.- La ultraderecha portuguesa descarta apoyar un gobierno conservador si no logra carteras

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El líder del partido ultraderechista portugués ¡Basta!, André Ventura, ha descartado dar apoyo parlamentario a un gobierno del Partido Social Demócrata (derecha) si no es con carteras en el Ejecutivo.



"Si ¡Basta! estuviera dispuesto a ceder su apoyo parlamentario al PSD sin entrar en el Gobierno, no sería conmigo", ha afirmado Ventura en declaraciones al diario luso 'Diário de Notícias'.



La entrevista se ha publicado este sábado, cuando comienza el III Congreso de ¡Basta! previsto para la ciudad de Coimbra, en el que Ventura se postula a un nuevo mandato y se pretenden definir las condiciones de un posible acuerdo de gobierno con el PSD.



"En este congreso se va a decidir claramente que ¡Basta! no va a ser la muleta de ningún partido", ha subrayado Ventura en declaraciones a la presa recogidas por el periódico 'Diário de Notícias' en las que ha reivincicado "una derecha antisistema".



"Nunca negociaré con el PSD como un disminuído, sino de igual a igual (...). Queremos un gobierno de derecha, capaz de echar a los socialistas", ha argumentado. Ventura ha reconocido además el "riesgo" de que su partido sea ilegalizado.



El líder de ¡Basta! ha participado además en una manifestación con unas 500 personas que ha sido respondida por una contramanifestación en la que se han coreado consignas como "fascisno nunca más", aunque no se han producido altercados violentos.