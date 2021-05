Portaltic.-Los errores más comunes al hacer búsquedas en Google cuando no se encuentra lo que se busca

MADRID, 29 (Portaltic/EP)



El Buscador de Google se ha convertido en una herramienta de uso cotidiano para buscar todo tipo de información, pero a pesar de sus algoritmos, los usuarios no siempre se encuentran los resultados que esperan cuando hacer las búsquedas.



Por ello, el investigador científico senior en Google Daniel Russell ha destacado en un comunicado de la compañía algunos de los errores más comunes que pueden impedir a los usuarios encontrar los resultados deseados.



Una de las posibles causas de no encontrar la información puede ser realizar solo una búsqueda. Se sugiere realizar al menos dos o tres búsquedas, sobre todo si se trata de un tema complejo, ya que en muchas ocasiones se asume que las primeras respuestas que aparecen son las más adecuadas.



Precisamente, Google presentó en su evento de desarrolladores Google I/O 2021 la función MUM (Modelos Unificados Multitarea), que permite reducir a una única búsqueda algunas tareas complejas que, actualmente, necesitan realizar más de una consulta.



Otro factor que puede dificultar encontrar resultados puede ser olvidarse de comprobar la credibilidad de las fuentes. Google ha señalado que hay que asegurarse de que la web a la que se llega es la mejor fuente de información para lo que se está buscando.



Para facilitar este proceso, Google anunció también el comienzo de la implementación de 'Acerca de este resultado', que ofrece detalles sobre la página como la descripción, cuándo se indexó por primera vez y si la conexión es segura. Además, Google añadirá más adelante datos de la descripción de la propia página web, los comentarios de otras fuentes y artículos relacionados.



Un error potencial al hacer una búsqueda en Google es no definir los términos de búsqueda previamente, las palabras clave que se van a utilizar. Una técnica útil es 'navegar en paralelo', es decir, probar diferentes variaciones de la búsqueda en distintas pestañas del navegador y comparar los resultados obtenidos.



Más allá de las palabras clave, Google también permite realizar búsquedas a través de imágenes, por lo que la compañía aconseja no limitarse al texto a la hora de buscar.



Otra de las novedades presentadas en el último Google I/O es que, a partir de ahora, los usuarios tendrán más fácil encontrar productos que podrían gustarles en Google Shopping a través de Lens para localizar los productos que aparecen en las capturas de pantalla de Google Fotos.



Russell también destaca que conviene no evitar los resultados con palabras que desconozcan. Esto es porque, al hacerlo, el usuario puede estar perdiendo información valiosa que podría incluir las respuestas que está buscando. En lugar de descartarlo, hay que intentar realizar otra búsqueda en Google con las palabras que no se reconocen.



TRUCOS DE BÚSQUEDA



Además de evitar estos errores, los usuarios del Buscador de Google pueden utilizar una serie de consejos y trucos, que tienen que ver con la inserción de ciertos símbolos en las búsquedas, que pueden limitar millones de resultados potenciales para que solo aparezcan los realmente relevantes.



Por ejemplo, añadir comillas en la palabra o la frase (por ejemplo, "tecnología")acorta la búsqueda, al buscar solamente expresiones concretas, como títulos de películas con varias palabras.



Otro truco consiste en usar guiones, ya que si se añaden antes de una palabra (por ejemplo, -casa-), se excluirá ese término en los resultados mostrados, mientras que añadir una barra vertical (|) hará que se muestren los sitios web que tengan alguno o todos los términos, ya que significa básicamente 'O' para Google (por ejemplo, móvil