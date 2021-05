Portaltic.-Estafas mutantes: la pandemia hace que los delincuentes se reciclen y dejen la calle para cometer sus fraudes 'online

MADRID, 29 (Portaltic/EP)



Los expertos en ciberseguridad están alertando de una situación que surge a raíz de la pandemia y que han bautizado como 'estafas mutantes'. Se trata de fraudes que antes de la Covid-19 se cometían a pie de calle y que ahora han dado al salto al mundo virtual, después de que los criminales se hayan 'reciclado'. Una "transformación digital de la delincuencia" que ha llegado para quedarse, según alertan desde Trend Micro.



La empresa de ciberseguridad insiste en que "la delincuencia ha sabido adaptarse". "Muchas estafas en el mundo real ya no eran posibles porque los delincuentes estaban encerrados junto con sus víctimas potenciales. En respuesta, se digitalizaron y las estafas se convirtieron en cibernéticas. Esta evolución fue similar a la transformación digital que tuvieron que sufrir las empresas convencionales en 2020", afirman los expertos.



Según una reciente encuesta de Trend Micro, el 88 por ciento de las empresas aceleraron sus migraciones a la nube el año pasado. Los planes de transformación digital se adelantaron en respuesta a la pandemia y los estafadores se aprovecharon de este auge del comercio y los pagos 'online'. Un informe de la empresa detalla que "víctimas de todo el mundo han perdido millones por estas renovadas estafas".



Las estafas tienen como objetivo las tecnologías y actividades que se han hecho populares durante la pandemia de Covid-19, tal y como alerta José de la Cruz, director técnico de Trend Micro Iberia, que las clasifica en cuatro categorías: compras 'online', apps de entrega de alimentos, apps de mensajería y ayuda estatal.



A partir de los fraudes señalados, la empresa advierte de que los grupos delictivos "pueden mejorar y adaptar su 'modus operandi' muy rápidamente". "Esto demuestra que tanto los ciudadanos como las empresas deben estar preparados para lo incierto y aprender a protegerse de las amenazas digitales", añaden estos expertos en ciberseguridad, que ofrecen una serie de recomendaciones para ayudar a los usuarios a evitar ser víctimas.



NUEVOS CIBERFRAUDES Y CÓMO PROTEGERSE DE ELLOS



Dentro de estos nuevos ciberfraudes, el de las compras 'online' ha sido uno de los más comunes en estos últimos meses. Es posible que los usuarios estén familiarizados con los estafadores que imitan a los 'retailers' 'online' reales para robar la información de su tarjeta de crédito y otros datos personales. Pero en lugar de suplantar a marcas conocidas, los delincuentes han aprovechado el auge de las compras 'online 'para crear sus propias tiendas y facilitar el fraude.



Estas tiendas no están relacionadas con ninguna tienda existente. Sus productos se anuncian en las redes sociales con precios más bajos (pero no increíblemente más bajos) que los de las tiendas reales, y suelen ofrecer descuentos del 10 al 20 por ciento en productos populares. Las bandas implicadas en estas estafas están claramente bien organizadas. Tienen personas que responden a las quejas de las víctimas, normalmente con la frase "Estamos trabajando en ello y debería recibir su paquete pronto".



A veces, estos grupos realmente entregan algunos pedidos. De este modo, la tienda es reseñada como una que tiene un servicio de baja calidad, pero evita ser clasificada como falsa, lo que hace muy difícil rastrear a los estafadores. Según la Comisión Federal de Comercio (FTC), las víctimas perdieron 420 millones de dólares en 2020 por ventas en tiendas online que no entregaron los productos.



Para evitar este tipo de estafas, los expertos de Trend Micro instan a hacer una búsqueda básica en Internet del nombre de la tienda, comprobando si hay quejas de los usuarios o señales de alarma evidentes, como errores gramaticales manifiestos. Asimismo, recomiendan sospechar si una tienda pequeña puede ofrecer mayores descuentos que las tiendas bien establecidas y, como truco, animan a comprobar si los textos que aparecen en la web se replican en otras tiendas online, ya que eso puede ser una señal de fraude.



EL PELIGRO DE LAS APPS DE MENSAJERÍA



Otro de los vectores de ataque más comunes han sido las 'apps' de mensajería. Muchas personas ya se mantenían en contacto con amigos y familiares de forma virtual antes de la pandemia, pero la comunicación 'online' durante la crisis y sus secuelas se ha convertido en una necesidad. Algunos criminales han aprovechado los fallos de seguridad de las aplicaciones para intentar cometer fraudes haciéndose pasar por otras personas.



El primer requisito para este tipo de estafa es una cuenta de WhatsApp comprometida. Los delincuentes pueden conseguirla utilizando información de contactos robada para hacerse pasar por la víctima y luego convencer a la compañía telefónica de que active el número de la víctima en una nueva SIM (lo que a veces se llama intercambio de SIM o SIM swapping).



Tras este primer paso, los delincuentes activan WhatsApp en el nuevo teléfono y comienzan a pedir favores a los contactos de las víctimas. Normalmente se trata de una falsa emergencia y una solicitud de transferencia a la cuenta bancaria de un amigo. Por ello, los expertos piden que no se publique el número de teléfono en Internet (en anuncios o perfiles sociales, por ejemplo) y que se active la autenticación de doble factor en las 'apps' de mensajería. En el caso de que un amigo se ponga en contacto para pedir dinero la solución puede ser recurrir a una llamada de voz para confirmar la historia.



Los expertos también han percibido un aumento significativo en los fraudes relacionados con las aplicaciones de 'delivery' de comida a domicilio y de las amenazas dirigidas a las ayudas públicas, con estafadores que presentaron falsas solicitudes de desempleo durante el pasado 2020. Una nueva tendencia en los delitos cibernéticos que es importante vigilar y controlar incluso cuando la pandemia haya llegado a su fin.