Policías y civiles agreden a fotógrafos en las protestas en Colombia

Miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) retienen a un manifestante durante una jornada de protestas hoy, en Madrid, municipio cercano de Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Bogotá, 28 may (EFE).- Varios fotógrafos que cubrían las manifestaciones de este viernes en Colombia, incluido uno de la Agencia Efe, fueron agredidos por la Policía y por civiles mientras realizaban su trabajo en distintas ciudades del país, según denunciaron organizaciones de prensa.

Las agresiones tuvieron lugar en la ciudad de Cali (suroeste) y en la localidad de Madrid, en el departamento de Cundinamarca (centro), donde al cumplirse un mes de las protestas contra el Gobierno, se vivieron los episodios más duros de enfrentamientos entre Policía y manifestantes.

"Yo estaba haciendo fotografías de ese momento cuando por detrás de mí dos agentes vienen corriendo, me empujan, me tiran al suelo y yo caigo, levanto la cámara y sigo haciendo fotografías de la detención de un hombre", relató el fotógrafo de Efe Mauricio Dueñas.

Dueñas estaba en la localidad de Madrid, cercana a Bogotá, donde durante todo el día hubo disturbios, y se disponía a fotografiar una carga del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) contra un grupo de manifestantes, cuando otros policías le tiraron al suelo, acción en la que sus cámaras sufrieron daños.

"Era como que no querían que yo hiciera un registro de lo que estaba pasando", añadió el fotógrafo, que estaba identificado con un chaleco antibalas que ponía claramente "prensa" y llevaba trabajando un buen rato al lado de los policías.

En Madrid también fue agredido por la Policía un fotógrafo del diario Publimetro que estaba cubriendo los disturbios.

"@PoliciaColombia: no fue un disparo parabólico, fue directo al cuerpo, a cinco metros y con evidentes huellas en un integrante de la prensa", escribió el director de ese diario en Colombia, Alejandro Pino, en su cuenta de Twitter, en la que publicó una foto de la herida sufrida por el reportero gráfico.

VARIAS AGRESIONES EN CALI

En Cali, epicentro de las protestas y donde hoy murieron tres personas al disparar un civil armado, miembro de la Fiscalía, a varias otras que estaban bloqueando una zona del centro y luego ser linchado hasta morir, tuvieron lugar agresiones a varios medios.

"La FLIP expresa su preocupación por la situación de seguridad de la prensa que está haciendo cubrimiento de las protestas, en este momento, en el sector de Ciudad Jardín en Cali", expresó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en su cuenta de Twitter.

Ahí denunciaron que varias personas vestidas de civil estaban disparando hacia donde estaban los manifestantes y también periodistas claramente identificados.

"Hace pocos minutos supimos que hay civiles, que como se ve en los videos, están siendo protegidos por la Policía, que le disparan a reporteros de Canal 2 que están grabando lo que sucede en Ciudad Jardín, Cali", denunció a su vez el director de esta asociación de prensa, Jonathan Bock.

Un fotógrafo del periódico El Tiempo también reportó a Efe hechos similares, pero esta vez al sufrir una agresión por parte de la Policía cuando estaba registrando la aparición de civiles armados junto a otro compañero.

"Teníamos a la Policía en frente y los manifestantes atrás, yo estaba con otro compañero del periódico El Tiempo y la Policía nos empezó a tirar piedras, las piedras que les tiran los manifestantes a ellos nos las tiraban a nosotros", dijo a Efe Juan Pablo Rueda, reportero gráfico de este medio colombiano.

Después de que les arrojaran piedras, uno de los patrulleros se les acercó y les dijo que se marcharan de ahí y les insultó hasta que llegó un superior que pidió respeto por los periodistas y ordenó a los agentes que les dejaran hacer su trabajo.

AGRESIONES REPETITIVAS

La FLIP ha documentado durante las manifestaciones 179 agresiones contra periodistas, de las cuales 64 fueron físicas, 34 amenazas, 15 obstrucciones al trabajo, 12 robos y eliminación de material, 11 hostigamientos, seis detenciones ilegales, siete negaciones de acceso a la información y 11 acciones arbitrarias en redes sociales.

"Estas cifras sin precedentes demuestran la incapacidad del Gobierno de garantizar a la prensa las condiciones de seguridad necesarias para cubrir", señaló la FLIP.