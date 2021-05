Paraguay se aproxima a 300.000 personas vacunadas con alguna de las dos dosis

Personal médico trabaja en una jornada de vacunación en el Centro Médico La Costa de Asunción. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 29 may (EFE).- Paraguay se acerca a la cifra de 300.000 personas vacunadas contra el coronavirus con al menos una de las dos dosis, según informó este sábado el Ministerio de Salud a través de sus redes sociales.

Desde el 22 de febrero, cuando se inició la campaña de vacunación en el país, hasta la tarde del viernes, los registros del Ministerio de Salud contabilizaban un total de 298.656 personas vacunadas con alguna de las dos dosis.

En total, en estos tres meses Paraguay ha aplicado 369.867 dosis de la vacuna, repartidas entre personal sanitario y personas de la tercera edad: 298.656 corresponden a la primera, mientras que 71.211 completan la pauta, según los datos del Ministerio de Salud.

Hasta el viernes, Paraguay contaba con 79.524 dosis disponibles para la primera parte de la vacunación y 73.298 guardadas para la segunda dosis.

Paraguay recibió esta semana 250.000 vacunas compradas a Emiratos Árabes, que permitieron continuar con la campaña de inmunización, después de que las autoridades sanitarias se vieran obligadas a suspender la vacunación en seis departamentos del país por la escasez de biológicos.

Gracias a ese nuevo envío, el país rebajará este lunes la edad de vacunación de los 65 años, en los que se encontraba en la actualidad, hasta los 62.

Además, se espera que el jueves lleguen 134.400 vacunas AstraZeneca, compradas a través del mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y se aguarda también la recepción de 100.000 dosis donadas por Catar para la primera quincena de junio, según informaron las autoridades sanitarias este viernes, durante la conferencia de prensa semanal del Ministerio de Salud.

El país suramericano se propuso la inmunización de unos 4,7 millones de habitantes, de los poco más de 7 millones que componen su población.

Hasta el 26 de mayo, Paraguay había vacunado a un 3,88 % de su población, según las cifras de Our World in Data, pero el porcentaje bajaba al 0,89 % en el caso de las personas que habían recibido la pauta completa, como apunta la misma fuente.

Paraguay, con poco más de 7 millones de habitantes, acumula desde el principio de la pandemia 348.184 casos confirmados, 8.892 fallecidos y 286.005 recuperados, según los últimos datos del Ministerio de Salud.