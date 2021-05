Panamá acumula 376.854 casos de covid, 6.192 activos, y 6.365 muertes

Personal médico del ministerio de salud de Panamá (MINSA), atiende a personas para realizarles pruebas de hisopados nasales para detectar la covid-19 en un puesto médico en el distrito de San Miguelito en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Ciudad de Panamá, 28 may (EFE).- Las autoridades sanitarias de Panamá reportaron este viernes 617 nuevos casos de la covid-19 y 4 muertes, que elevaron a 376.854 los contagios confirmados y a 6.365 las defunciones en más de 14 meses de pandemia.

Hay 54 pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos (UCI) y 380 en sala general, mientras que 5.429 están aislados en sus casas y 329 en hoteles, para un total de 6.192 casos activos de la enfermedad, según el reporte diario del Ministerio de Salud (Minsa).

El total de recuperados por la enfermedad, cuyo primer caso se detectó el 9 de marzo de 2020, se sitúa en 364.297 pacientes al día de hoy.

En la última jornada se aplicaron 11.342 pruebas para detectar el nuevo coronavirus SAR-CoV-2, que causa la covid-19, que arrojaron una positividad del 5,4 %.

EL 7,91 % DE LA POBLACIÓN HA COMPLETADO EL ESQUEMA DE VACUNACIÓN

En cuanto al proceso nacional de vacunación que comenzó el pasado 20 de enero, a la fecha se han administrado 1.025.881 dosis de la vacuna contra la COVID-19, tanto de la casa farmacéutica Pfizer como AstraZeneca, las únicas disponibles en el país centroamericano. dijo el Minsa.

Según datos de Our World in Data de la Universidad de Oxford, el 7,91 % de la población de Panamá ya completó su esquema de vacunación contra la covid, es decir, recibió las dos dosis.

Panamá ha recibido más de 1,4 millones de dosis de los preparados de Pfizer, su mayor proveedor, y de AstraZeneca.

Con las dosis del fabricante estadounidense Pfizer se está vacunando a grupos prioritarios, según lo establecido por un cronograma oficial de cuatro fases aprobado por las autoridades sanitarias.

Mientras que el preparado de AstraZeneca se administra a hombres mayores de 30 años y mujeres de 50 o más años que se hayan inscrito en un registro voluntario.

Panamá acordó la compra de 7 millones de dosis de Pfizer; 1,1 millones de AstraZeneca y otras 1,1 millones del mecanismo global Covax, para lo que contempla invertir 104,4 millones de dólares, según con la información oficial.

Las autoridades sanitarias aspiran acelerar el proceso de inmunización a partir de julio próximo, cuando se espera que lleguen mayores cantidades de dosis al país, a fin de que para finales de año se haya cubierto a toda la población susceptible de vacunación.