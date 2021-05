Orbelín Pineda asegura que el orden le dará el título al Cruz Azul

Orbelin Pineda (delante) de Cruz Azul disputa el balón con Isaac Brizuela de Chivas durante un partido en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez/Archivo

México, 28 may (EFE).- El centrocampista Orbelín Pineda aseguró este viernes que el Cruz Azul del entrenador peruano Juan Reynoso está a un partido de conseguir su primer título de Liga en el fútbol mexicano en 23 años por su estilo de juego ordenado.

"El Cruz Azul es un equipo bien planteado y protegido para defender y atacar todos juntos, por eso nos va bien y estamos a un paso de hacer historia con la institución", comentó el jugador de 'La Máquina'.

El Cruz Azul venció el jueves por 0-1 al Santos Laguna en el partido de ida de la final del torneo Clausura 2021, resultado que los pone con ventaja de cara al duelo de vuelta que será este domingo en casa de los celestes, el estadio Azteca.

El seleccionado mexicano aseguró que para el partido de vuelta de la final lo más importante para los jugadores del Cruz Azul será mantenerse concentrados para no cometer errores.

"Estamos conscientes de que nos estamos jugando el título, para eso trabajamos, en no desconcentrarnos en ninguna jugada. Sabemos que el rival es potente, con jugadores de calidad", expresó.

Pineda dijo que la plantilla del Cruz Azul está entusiasmada por la posibilidad de romper la racha de más de 23 años sin un título de Liga y con ello entrar a la historia de la institución.

"Para mí es importante el quedar en la historia de Cruz Azul, dejar una huella en el equipo. Trato de dar lo máximo y ayudar a mis compañeros y estar en la final y ganar, estamos a 90 minutos de concretarlo", agregó.

Pineda confesó que en el Cruz Azul actual no piensan en las seis finales perdió en los últimos 23 años y que sólo se concentran en el presente.

"Sabemos lo que ha pasado en este club, pero eso es pasado, tratamos de escribir una nueva historia y dejar en alto a la institución", añadió Pineda.

El centrocampista dijo que no ha pensado si su futuro después del verano será mantenerse en Cruz Azul o cumplir su sueño de emigrar al fútbol europeo.

"Estoy enfocado en jugar la final. Mi futuro lo resolveré terminando este torneo, que mi agente pueda solucionar los detalles. Lo importante ahora es que quiero dar lo mejor a mis compañeros y club y disfrutar la final", finalizó.