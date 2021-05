O.Próximo.- Israel avisa a Hamás de que todo alto el fuego a largo plazo deberá incluir un intercambio de prisioneros

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Israel ha hecho saber al movimiento islamista Hamás, a través de mediadores egipcios, que cualquier acuerdo de alto el fuego a largo plazo debería incluir la apertura de una negociación sobre el intercambio de prisioneros entre ambos bandos.



Según fuentes del periódico 'Al Arabi al Yadid', Hamás se ha mostrado reticente a la hora de vincular cualquier negociación sobre cese de hostilidades a la entrega de prisioneros a Israel y ya ha avisado de que no admitirá "chantajes" de ningún estilo.



Hay que recordar que ahora mismo que dos civiles israelíes y los restos mortales de dos soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel se encuentran retenidos en Gaza.



Se trata de Avraham Avera Mengistu y Hisham al Sayed, que entraron a la Franja por su propia voluntad, y los militares Oren Shaul y Hadar Goldin, que murieron en la Franja durante la guerra de Gaza de 2014.



CONTINÚA LA MEDIACIÓN



Mientras tanto, Egipto continúa con sus visitas de mediación para terminar de consolidar el cese de hostilidades que puso fin a once días de cruces de ataques entre Israel y las milicias palestinas.



A pesar del alto el fuego, la situación sigue siendo tensa. Los ataques israelíes durante aquellos días dejaron más de 250 muertos, incluidos más 60 niños y casi 2.000 heridos en el enclave palestino. Los cohetes disparados desde Gaza se cobraron 13 vidas en Israel, entre ellas las de dos menores, y más de 700 heridos.



Así las cosas, el jefe del servicio de Inteligencia egipcio, Abbas Kamel, llegará a Israel el domingo, según informa el portal de noticias Walla, para conversar con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu y el asesor de seguridad nacional Meir Ben Shabbat.



De acuerdo con el informe, citado por el 'Times of Israel', Kamel visitará la capital de Cisjordania, Ramala, para reunirse con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, antes de viajar a Gaza para continuar las conversaciones sobre la estabilización del alto el fuego.



Por parte de Israel, el ministro de Exteriores del país, Gabi Ashkenazi volará a El Cairo el domingo para conversar con su homólogo egipcio, Samé Shukri.