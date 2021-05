Observatorio independiente reporta 650 nuevos casos y 31 muertos en Nicaragua

Una ambulancia entra a un hospital de Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 29 may (EFE).- El independiente Observatorio Ciudadano Covid-19 de Nicaragua reportó este sábado 650 nuevos casos sospechosos de la covid-19 y 31 fallecidos más con síntomas del coronavirus o por neumonía en la última semana.

Con esos datos, Nicaragua llegó a un total de 16.895 contagios sospechosos y 3.294 fallecidos desde el inicio de la pandemia hace más de un año, según los registros de ese observatorio, una red de médicos y voluntarios de todo el país centroamericano.

Las cifras que maneja esa entidad son superiores a los registros brindados por el Ministerio de Salud, que hasta el martes pasado reportaba 7.344 casos confirmados y 186 fallecidos.

El Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega no ha precisado el número de pruebas que ha realizado y se ha limitado a informar la cifra de casos confirmados, las muertes y recuperados.

Asimismo, el observatorio indicó que 1.033 trabajadores de la salud han sido reportados con sintomatología asociada o presuntiva de la covid-19, entre ellos 126 que han fallecido, desde que se declaró la pandemia.

"Recibimos reportes de muertes súbitas en (los departamentos de) Chinandega y León (noroeste). Las causas de estas muertes ameritan investigación. De la misma manera, recibimos reportes de entierros express en Rivas y Granada (sureste)", señaló la entidad.

Asimismo, hizo un llamado a todas las familias nicaragüenses "a no correr riesgos innecesarios" este fin de semana que se celebra el Día de la Madre.

El Ejecutivo ha sido criticado desde diversos sectores por promover eventos masivos y aglomeraciones a contracorriente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y por no haber suspendido las clases presenciales en medio de la pandemia y apenas establecer restricciones.

El presidente Ortega se ha declarado en contra de la campaña "Quédate en casa" porque, a su juicio, destruiría la economía local, que se ha contraído desde 2018 y que es mayoritariamente informal.