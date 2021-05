Nadal ante el reto definitivo en Roland Garros; ganar un inédito 21º 'Grande'

Convertirse en el primer tenista de la historia en conquistar 21 títulos de Grand Slam; con esa motivación afronta Rafa Nadal Roland Garros-2021, un torneo que el mallorquín ha conquistado en 13 ocasiones, y en cuyo camino a la final se presentan amenazantes los nombres de Novak Djokovic y Roger Federer.

El serbio, número 1 del mundo, y el suizo (8º) llegan a París con el mismo objetivo en el horizonte que Nadal (3º) en ese duelo que mantiene el 'Big Three' del tenis por cerrar el debate sobre cuál es el mejor tenista de todos los tiempos.

Si Nadal levantase al cielo de París la Copa de los Mosqueteros el 13 de junio escribiría una línea más en la historia del torneo, pero cerraría con letras de oro un capítulo en la del tenis masculino al romper el empate a 20 'grandes' que mantiene con Federer.

"Aquí estoy, con la máxima ilusión de jugar Roland Garros, que es un sitio muy especial para mí. Favorito o no favorito, importa poco. Importa jugar bien y el que juegue mejor es el que mayor opciones de éxito tendrá. Mi objetivo es ser el que juega mejor al tenis", afirmó Nadal para la AFP esta semana.

Caprichos del destino -y del ranking ATP-, por primera vez en la historia los tres encaran un Grand Slam en la misma parte del cuadro.

Djokovic (18 títulos de Grand Slam) y Federer, podrían verse las caras en cuartos de final si imperase la lógica clasificatoria en las rondas precedentes.

Nadal, que llega a París como tercero del ranking, reeditaría la final del año pasado ante 'Nole' en semifinales, pero a sus 34 años (casi 35) tiene la experiencia suficiente para aplicar la filosofía del 'partido a partido'.

Sin embargo, su aplastante hegemonía en París apenas ha dejado resquicios para que 'Federer' y 'Djoko' apuntasen sus nombres en el palmarés del torneo en 2009 y 2016. Para el serbio el reto pasa por convertirse en el primer hombre en medio siglo en conquistar en al menos dos ocasiones los cuatro 'Grandes'.

"Invencible no es nadie en ningún sitio. Eso es la realidad. Yo este año he perdido en Montecarlo y he perdido en Madrid", señaló Nadal, ganador sin embargo sobre la arcilla este año en Barcelona y Roma, y quien arrancará su andadura en París ante el australiano Alexei Popyrin (62º).

- La oportunidad de Tsitsipas -

Para Federer, cerca de cumplir los 40, este Roland Garros supone una oportunidad de ponerse a punto para su verdadero objetivo: Wimbledon.

"Soy realista en que sé que no ganaré el Abierto Francés. Quienquiera que piense que ganaré está equivocado", sentenció el suizo.

El desequilibrio entre ambas mitades del cuadro podría beneficiar al grupo de jóvenes tenistas ávidos de tomar el testigo de los tres dominadores en los últimos lustros, pero que no acaban de dar el paso al frente que requiere empresa tan ambiciosa.

Entre ellos aparece con mayor claridad la espigada figura y la rubia melena de Stefanos Tsitsipas. El griego de 22 años ganó el prestigioso Masters de Montecarlo sobre arcilla en abril y sólo Nadal lo frenó en la final del Conde de Godó.

Tsitsipas ya sabe lo que es derrotar a Nadal sobre tierra batida, en Madrid en 2019, y obligó a cinco sets a Djokovic en semifinales de Roland Garros de 2020.

- Duelos sudamericanos -

El dos veces finalista de Roland Garros Dominic Thiem llega a la capital francesa lejos de su mejor forma y necesitado de confianza tras caer en semifinales en Madrid y tras su reciente derrota sin paliativos ante Cameron Norrie en Lyon.

Y el número dos del mundo, el ruso Daniil Medvedev, aún no ha ganado un solo partido en Roland Garros.

Además de Nadal, la armada española contará con otras 14 raquetas, entre ellas la del debutante y prometedor Carlos Alcaraz, procedente de las previas.

También será nutrida la representación argentina (seis tenistas), liderada por un Diego Schartzman (10º) que ha realizado una discreta gira europea en 2021.

El argentino Juan Ignacio Londero ante el chileno Cristian Garín, y el también albiceleste Guido Pella ante el colombiano Daniel Galán protagonizarán sendos duelos sudamericanos en primera ronda.

dj-iga/psr