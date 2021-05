Ministro afirma que hay "un pronunciado descenso" de la covid-19 en Perú

Las autoridades peruanas informaron que desde el 31 de mayo se incluirá a unas 161.000 personas de 63 y 64 años en la campaña de vacunación contra la covid-19 en Lima y el Callao. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 28 may (EFE).- El ministro de Salud de Perú, Óscar Ugarte, afirmó que en su país se presenta "un pronunciado descenso" en el impacto de la pandemia de la covid-19, que hasta el momento ha producido casi dos millones de casos y cerca de 70.000 muertos.

"Hay un pronunciado descenso en la segunda ola de esta pandemia, lo cual es positivo; sin embargo, no nos debe llevar a bajar la guardia", remarcó Ugarte este viernes, durante una rueda de prensa en la que se ofreció el último balance sobre la pandemia.

Ugarte añadió que el descenso en la segunda ola de la enfermedad "se expresa en que, por ejemplo, de 33 provincias en situación de riesgo extremo, se ha reducido en estos últimos días a 16", una situación que ha llevado al Gobierno "a modificar las medidas de prevención" más estrictas.

Al respecto, el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, ya había adelantado el miércoles pasado la reducción en el número de provincias en el "nivel extremo" del impacto de la enfermedad, ante la disminución de contagios y defunciones.

OTROS 2.127 CASOS Y 162 FALLECIDOS

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que en las últimas 24 horas se reportaron otros 2.127 casos y 162 fallecidos por la enfermedad, lo que elevó a un total de 1.947.555 los infectados y a 68.978 los decesos.

El informe oficial indicó que otras 4.728 personas se recuperaron de la enfermedad, mientras que 12.147 están hospitalizadas y 2.565 de estas en unidades de cuidados intensivos (UCI).

Se informó, además, que hasta el momento se han administrado 3.687.265 dosis de las vacunas contra la covid-19, con un total de 1.100.409 personas inmunizadas, al haber recibido dos dosis.

VACUNACIÓN DESDE LOS 63 AÑOS

Las autoridades peruanas también informaron que desde el 31 de mayo se incluirá a unas 161.000 personas de 63 y 64 años en la campaña de vacunación contra la covid-19 en Lima y el Callao.

La campaña comenzó en febrero pasado con el personal sanitario, militares, policías y bomberos, tras lo cual incorporó a adultos mayores de 80 años y luego se sumó a las personas a partir de 70 y, posteriormente, de 65 años.

"Estamos ampliando los centros de vacunación y estamos contratando mayor cantidad de enfermeras y brigadas de vacunación para brindar un mejor servicio", comentó Ugarte al respecto.

SUSPENSIÓN POR ELECCIONES

El Ministerio de Salud informó, además, que la vacunación se suspenderá a nivel nacional el 6 de junio, día que se celebrará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre el izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori.

Además, la vacunación se suspenderá del 4 al 7 de junio en 32 lugares de atención que también son usados como centro de votación, aunque la campaña se mantendrá con normalidad en los demás locales.

Ante esta situación, las autoridades han informado que no desean afectar el ritmo de la inmunización en el país, por lo que han ordenado que la vacunación también se realice los días jueves, cuando, por lo general, no se atiende a los ciudadanos.

Al respecto, el ministro Ugarte destacó que ya se hayan aplicado 3,6 millones de dosis de las vacunas de Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca que se administran en el país.