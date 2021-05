Mejor tiempo y récord para Andrea Migno en Moto3

El piloto italiano de Moto3, Andrea Migno. EFE/Julio Muñoz/Archivo

Scarperia (Italia), 29 may (EFE).- El italiano Andrea Migno (Honda) ha conseguido el mejor tiempo y nuevo récord del circuito de Mugello durante la tercera y última tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Italia de Moto3 al rodar en 1:56.234.

Con ese registro Migno batió el récord que en 2019 había establecido su compatriota Tony Arbolino (Honda) al rodar en 1:56.407, pero no fue el único en rebajar ese registro pues en los últimos instantes de la tanda el español Jaume Masiá (KTM) y el hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda), al rodar en 1:56.358 y 1:56.389 respectivamente, también mejoraron ese tiempo.

En un final intenso, además de ellos lograron el pase a la segunda clasificación directa pilotos como los españoles Sergio García (Gasgas), cuarto, Jeremy Alcoba (Honda); sexto, por delante del surafricano Darryn Binder (Honda), el británico John McPhee (Honda), décimo, tras él el italiano Romano Fenati (Husqvarna) su compatriota Dennis Foggia (Honda), el turco Denis Öncü (KTM) o el checo Filip Salac (Honda).

No estuvo tan acertado el líder del mundial, Pedro Acosta (KTM), que deberá pasar por la primera clasificación al concluir decimosexto la tercera tanda de pruebas libres, como también el japonés Tatsuki Suzuki (Honda) y los españoles Carlos Tatay (KTM), Izan Guevara (Gasgas), Xavier Artigas (Honda) y Adrián Fernández (Husqvarna).