Los principales cines de EE.UU. no exigirán mascarilla a los vacunados

Los Ángeles (EE.UU.), 28 may (EFE).- Las principales cadenas de cines de Estados Unidos anunciaron este viernes que no exigirán llevar mascarilla a aquellos espectadores que ya estén vacunados contra el coronavirus.

AMC, la cadena más grande de cines en EE.UU., señaló en un comunicado que esta decisión va en línea con la relajación de las medidas contra la pandemia que ha formulado el Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

"A los espectadores que estén completamente vacunados ya no se les exigirá llevar mascarillas en los cines de AMC, a menos que así lo exijan las normativas locales o estatales", aclaró.

AMC detalló además que aquellos que no estén vacunados sí deberán llevar mascarilla cuando vayan a ver una película.

Regal y Cinemark, que son respectivamente la segunda y la tercera cadena de cines más importante de EE.UU., anunciaron medidas similares a las de AMC.

Tras un 2020 ruinoso para los cines por culpa de la pandemia, el sector de la exhibición confía en remontar la situación en un 2021 que, gracias a las vacunas, ha acercado al país a una situación cada vez más parecida a la normalidad previa al coronavirus.

Los estudios de Hollywood también esperan hacer caja este año y dar salida a las numerosas superproducciones cuyo estreno en la gran pantalla fue retrasado hasta que la pandemia estuviera bajo control.

Así, este fin de semana llegarán a la cartelera películas como "Cruella", de Disney y con Emma Stone como protagonista; o el terror de "A Quiet Place Part II" de la mano de Emily Blunt.

Además, a lo largo de junio se presentarán cintas muy esperadas como el musical latino "In the Heights", basado en la obra homónima de Lin-Manuel Miranda; o la novena entrega de la excitante y exitosa saga de acción "Fast & Furious", que lleva por título "F9". EFE

