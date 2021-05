Los cruceros internacionales podrán atracar en España a partir del 7 de junio

Atracado en el muelle Reina Sofía de Cádiz, el Queen Mary 2. EFE/Isabel Laguna/Archivo

Madrid, 29 may (EFE).- España ha levantado la prohibición para que los cruceros internacionales puedan atracar en puertos españoles, con efecto a partir del día 7 de junio.

La evolución favorable de la pandemia en territorio europeo, de donde proceden la mayoría de pasajeros de barcos extranjeros con escala en puertos españoles, permite el reinicio de la actividad de cruceros, según una resolución del Gobierno español publicada este sábado.

Además, el aumento de la población vacunada contra la covid-19 y el descenso de la incidencia en regiones españolas con puertos susceptibles de recibir este tipo de buques son otros de los argumentos.

La resolución determina las medidas sanitarias que deben cumplir estos buques, para impedir el embarque de personas infectadas, disminuir la probabilidad de transmisión a bordo, detectar de manera temprana los casos y manejarlos adecuadamente hasta su desembarco, e identificar y someter a cuarentena a sus contactos estrechos.

Cada crucero que tenga previsto operar en puertos españoles deberá disponer de un procedimiento para la prevención y mitigación de riesgos sanitarios ante la covid 19, como un número máximo de pasajeros y tripulantes que permita mantener la distancia de seguridad a bordo y asegurar el adecuado aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos.

No podrá superar el 70-75 por ciento del aforo máximo mientras continúe la situación de emergencia sanitaria.

La resolución deja sin efecto la prohibición que regía desde el 23 de junio de 2020 para la entrada de cruceros, un sector con un importante impacto económico en España, que antes de la emergencia sanitaria era el segundo destino de este tipo de turismo en Europa.

Según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, en 2019 los cruceros internacionales aportaron en torno a 2.800 millones de euros (unos 3.414 millones de dólares) al producto interior bruto español y generaron unos 50.000 empleos.

También a partir del 7 de junio los viajeros procedentes de países con los que no haya libertad de movimientos podrán entrar en España siempre que cuenten con un certificado de haber recibido la pauta completa de vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento o la Organización Mundial de la Salud.

Con esta apertura de fronteras, el Gobierno español prevé que este verano vengan al país un 30 o 40 por ciento de los turistas extranjeros que llegaban antes, entre 8,5 y 10 millones de visitantes, tras la caída del turismo por la pandemia, pues el sector pasó de representar del 12,4 por ciento del producto interior bruto en 2019 al 4,3 % en 2020.