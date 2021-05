Las imágenes más significativas del Día Internacional de Rocío Jurado

29-05-2021 GLORIA CAMILA CON JOSÉ ORTEGA CANO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 29 (CHANCE)



El día de hoy nos ha dejado imágenes que pasarán para la historia del mundo del corazón. Toda la familia Mohedano-Flores se ha reunido en Chipiona para homenajear a Rocío Jurado y lo hace después de dos meses en los que hemos estado viendo en televisión el documental de Rocío Carrasco sobre su vida.



José Ortega Cano no ha podido faltar a la cita para rendir tributo a su difunta mujer. Acompañado por su hija, Gloria Camila, que a su vez acudía con su novio, se ha dejado ver visiblemente emocionado y asegurando que lo más importante era honrar la memoria de la cantante.



Gloria Mohedano ha sido otra de las grandes protagonistas, quien ha acudido junto a su marido, José Antonio Rodríguez, recalcando que lo importante es que estaba toda la familia unida para rememorar a su hermana. Además, se ha preocupado mucho por David y Rocío Flores y ha asegurado que 'sus niños' eran lo primero.



Rosa Benito también ha acudido a rememorar a su cuñada, visiblemente emocionada la colaboradora de televisión ha vuelto a demostrar la buena relación que tiene con toda la familia de su exmarido. Sin embargo, Amador Mohedano ha preferido no acudir al cementerio porque no quiere coincidir con ella.



La imagen del día sin duda ha sido la de un David Flores muy emocionado en los brazos de su hermana, que también se dejaba ver con lágrimas en os ojos, frente al santuario de su abuela, Rocío Jurado.



Por supuesto, la familia al completo ha posado en la rotonda de Chipiona donde está la estatua de Rocío Jurado demostrando la unión familiar y sobre todo, el amor que todos siguen teniendo a la más grande.