11-02-2020 Lara Álvarez, durante la presentación de la última temporada de "Supervivientes" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 29 (CHANCE)



Lara Álvarez es una de las presentadoras más todoterreno de la televisión del momento y es que no conocemos a una persona que sea tan energética ante las cámaras. Lo cierto es que es una profesional de los pies a la cabeza y en cada uno de sus trabajos vemos como se desvive por ser medianamente perfecta ante las cámaras... y lo consigue.



Este año, Lara Álvarez celebrará de nuevo su cumpleaños en Honduras. La presentadora de televisión vive con toda su ilusión este concurso porque es una aventura en todos los sentidos estar allí con todos los concursantes, preparar las pruebas, grabar, la relación con sus compañeros...



Siempre discreta con su vida privada, Lara Álvarez no habla públicamente sobre su relaciones sentimentales y aunque son muchos los romances que han saltado a la luz, la presentadora no ha confirmado, ni desmentido ninguno de ellos.



Así es, sencilla, elegante, atractiva y una profesional de los pies a la cabeza que ha sabido delimitar muy bien su vida personal de la laboral y aunque en muchas ocasiones su compañero Jorge Javier Vázquez le ha tirado de la lengua, ella nunca se ha dejado enredar.



Hoy, Lara Álvarez cumple 35 años por todo lo alto, presentando uno de los programas más especiales para ella, con el que más disfruta. Estaremos muy atentos las próximas horas para ver por redes sociales cómo festeja con el equipo del programa su día.