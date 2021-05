La última tecnología al alcance de tu mano con los relojes inteligentes

29-05-2021 Amazfit T-Rex Pro. MADRID, 29 (CHANCE) Cada vez es más necesario llevar en nuestra muñeca toda la información que necesitamos para el día a día y sobre todo si eres una persona deportista que te gusta controlar todo tipo de factores. Estamos viviendo una época en la que los relojes inteligentes están en pleno auge y lo cierto es que ya no nos imaginamos nuestra vida sin ellos* ¿Te imaginas controlar la calidad del sueño, el oxigeno en sangre, las calorías que has quemado durante el día, los pasos que has dado y mucho más? Sí, lo sabemos, es mejor que un sueño pero ahora lo podrás hacer realidad con este reloj todoterreno con 15 certificaciones militares y más de 100 modos de deporte, Aamazfit T-Rex Pro. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR AMAZFIT



Su nombre suena bien, pero cuando conozcas todas las prestaciones que posee te quedarás completamente rendido a él y no podrás quitártelo ni un solo día de la muñeca. Con su diseño robusto y sólido aguantará contigo en desiertos, selvas tropicales y glaciares polares, un reloj pensado para una persona que vive de la mano con la naturaleza, haciéndole vivir experiencias únicas.



Sumergible hasta una profundidad de 100 metros, lo que te permitirá realizar deportes acuáticos con él, también válido para áreas de gran altitud y una de las prestaciones más interesantes es que posee más de 100 modos deportivos. De esta manera podrás controlar datos importantes como la frecuencia cardiaca durante el entrenamiento, la distancia recorrida, la velocidad de desplazamiento y las calorías quemadas.



Y de este formato deportivo, pasamos a otro más elegante femenino, el Amazfit GTS 2 mini, disponible en varios colores con un diseño ultraligero que también mide la saturación de oxígeno en sangre y posee más de 70 modos deportivos. Y es que su estilo hace que sea perfecto para combinarlo cuando hagamos ejercicio o para diario.



Dos relojes con los que podremos mirar el mundo desde una perspectiva muy detallada, al corriente de nuestra salud y de todas las características cuando hagamos ejercicio. Por supuesto, notifican las llamadas, mensajes y aplicaciones que tú mismo elijas. Es casi imposible ignorar estos productos una vez los conozcas, no podrás vivir sin estos relojes inteligentes que se convertirán en nuestros mejores amigos.