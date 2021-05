La comunidad LGBTI de Venezuela exige inclusión y respeto a sus derechos

Activistas participan en una manifestación de la comunidad LGBTI hoy, en Caracas (Venezuela). EFE/Rayner Peña R.

Caracas, 29 may (EFE).- Un grupo de personas de la comunidad de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Inter (LGBTI) exigió este sábado en Caracas garantías para poder vivir en condición de "libertad" e igualdad, así como el respeto a sus derechos en un país en el que denuncian que son objeto de discriminación.

"Hoy, las mujeres lesbianas, hombres gays, personas bisexuales y trans estamos en las calles en medio de una pandemia, exigiendo acciones reales de apoyo, solidaridad e igualdad", dijo la comunidad en un manifiesto que leyeron tras realizar una caminata en el marco del mes contra la homofobia, bifobia y transfobia.

Los miembros de la comunidad se movilizaron en una concurrida avenida del este de Caracas, la Francisco de Miranda, como una forma de manifestar su descontento ante el "atraso" del país "con respecto al reconocimiento" de sus derechos.

Señalaron que "las personas LGBTI" siguen "siendo utilizadas como un discurso instrumentalista de inclusión sin acciones contundentes" en una sociedad, que denuncian, no tiene "ningún interés en avanzar hacia una sociedad más inclusiva".

La presidenta de la ONG Unión Afirmativa, Quiteria Franco, explicó a Efe que los derechos de la comunidad en el país "no son reconocidos" y que por ello son "objeto de discriminación".

"Somos objeto de discriminación las personas jóvenes que son echadas a las calles por sus padres una vez que saben que son gays o trans, no se nos reconoce legalmente las relaciones entre parejas del mismo sexo y eso causa terribles consecuencias en nuestras familias", dijo Franco.

La comunidad, en ese sentido, hizo un llamado a las autoridades para que se les permita "disfrutar plenamente" de sus derechos.

"El llamado es actuar apegados a los estándares internacionales que nos garantizan poder vivir en libertad y en igualdad de condiciones y oportunidades al resto de la población. El llamado es a que dejen de impedir el disfrute de nuestros derechos basado en sus prejuicios y creencias personales", pidieron en el manifiesto.

Venezuela está a la cola de Suramérica en materia de avances para la población LGBTI, toda vez que en el país, además de estar prohibida la unión civil entre personas del mismo sexo, tampoco es posible el cambio de identidad a personas trans o no existen mecanismos para la protección de familias homoparentales.

El pasado octubre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prometió que el Parlamento, con mayoría oficialista, debatiría sobre el matrimonio igualitario.

Sin embargo, el debate, hasta la fecha, no ha ocurrido.