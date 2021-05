Israel permitirá la entrada de ayuda en Gaza mientras negocia la tregua

Centro de vacunación y detección de la covid-19 en Gaza. EFE/EPA/MOHAMMED SABER

El Cairo, 29 may (EFE).- Israel implementará una serie de medidas para facilitar la entrada de combustible y de donaciones para la reconstrucción de la Franja de Gaza durante la próxima semana, en medio de las conversaciones para afianzar la tregua entre el movimiento islamista palestino Hamás e Israel, informaron a Efe fuentes diplomáticas palestinas.

De acuerdo con las fuentes, que pidieron no ser identificadas, mediadores egipcios que recientemente visitaron la Franja de Gaza informaron a Hamás de que está previsto que Israel "implemente una serie de facilidades" como la reapertura de los cruces terrestres y marítimos para permitir la entrada de combustible.

Esta medida estaría relacionada con el funcionamiento de la única central eléctrica hacia Gaza y de sus cables de transmisión, que sufrieron graves daños como resultado de los últimos bombardeos israelíes.

Asimismo, las fuentes apuntaron que la parte israelí también permitiría la entrada de ayuda ofrecida por Catar, que anunció una "donación" de 500 millones de dólares para la reconstrucción del enclave palestino, cuyas infraestructuras quedaron dañadas por la ofensiva israelí de once días que concluyó con un alto el fuego.

Respecto a la reconstrucción de la Franja, las fuentes consultadas por Efe afirmaron que "queda pendiente", puesto que Israel quiere relacionar este asunto con el regreso de rehenes israelíes y de los cuerpos de dos soldados de las fuerzas de seguridad del Estado hebreo que fueron capturados en 2014.

Asimismo, las fuentes indicaron que una delegación de la Inteligencia egipcia se reunió ayer con altos rangos de Hamás en la Franja y que se les informó que el jefe de los servicios de Inteligencia de Egipto, Abás Kamel, visitará este domingo Tel Aviv, Gaza y Ramalá para abordar la tregua.

Asimismo, Hamás confirmó a la delegación egipcia que un equipo encabezado por el jefe político del movimiento islamista, Ismail Haniyeh irá a El Cairo la próxima semana para atender a las conversaciones sobre el alto el fuego.

Egipto medió para alcanzar la tregua de la semana pasada entre Israel y el movimiento islamista, y tradicionalmente ha sido el principal interlocutor entre el Gobierno israelí y las milicias palestinas, así como entre las diferentes facciones palestinas.