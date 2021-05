Guatemala registra 8.121 fallecidos por la pandemia de la covid-19

Personas de la tercera edad se vacunan contra el coronavirus en Ciudad de Guatemala. EFE/Esteban Biba/Archivo

Ciudad de Guatemala, 29 may (EFE).- Guatemala acumula 8.121 decesos a causa de la pandemia del coronavirus, según reportaron este sábado las autoridades sanitarias.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) explicó en su informe diario sobre la situación de la covid-19 en el país centroamericano que en las últimas 24 horas se realizaron 5.391 pruebas a nivel nacional y 908 guatemaltecos dieron positivos.

Durante ese mismo periodo se reportó un fallecido por esa enfermedad, y en el informe se registran otros 26 decesos de los últimos días.

Guatemala, según las estadísticas, acumula 253.837 casos positivos de coronavirus, de los cuales 232.359 se han recuperado, 13.357 están activos y 8.121 han muerto.

Sin embargo, la cantidad de decesos puede ser mayor según un estudio presentado en marzo por la organización no gubernamental Laboratorio de Datos.

De acuerdo a la investigación de la ONG, entre marzo de 2020 y marzo de 2021 en Guatemala murieron más de 15.000 personas por la covid-19, con base en datos del Registro Nacional de Personas (Renap).

La diferencia entre los datos del Ministerio de Salud y el Registro Nacional de Personas obedece a que esta última entidad tiene más cobertura en todo el territorio guatemalteco.

Según las autoridades sanitarias, la incidencia acumulada estimada de la covid-19 es de 1.505,7 por cada 100.000 guatemaltecos. Asimismo, la tasa de mortalidad es de 48,2 por cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa de letalidad está en 3,1 %.

Hasta ahora en el país solo han recibido el esquema completo de vacunación 64.718 guatemaltecos y otros 414.035 la primera dosis.

Diferentes sectores lamentan que en Guatemala no avance la vacunación para evitar la propagación de la covid-19, pero sobre todo que no existan inmunizadores

El país centroamericano adquirió 16 millones de vacunas Sputnik V y aunque ya canceló la mitad, solo ha recibido 100.000 dosis desde Rusia.

De acuerdo con el MSPAS, 1.419.959 guatemaltecos se han realizado la prueba de la covid-19 con una proporción positiva del 18 %.