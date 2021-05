Guardiola, sin '9'; el Chelsea, con Kanté

EFE/EPA/Carl Recine

Redacción deportes, 29 may (EFE).- El Manchester City jugará la final de la Liga de Campeones sin '9' puro, mientras que el Chelsea saldrá de inicio con N'golo Kanté.

El centrocampista francés se ha recuperado de sus problemas de isquiotibiales y será de la partida en Oporto, junto a Edouard Mendy, que se tuvo que retirar lesionado del último partido del Chelsea por un golpe en las costillas y que también está recuperado.

Tuchel no presenta sorpresas en el once, mientras que Guardiola, además de prescindir del delantero puro, deja en el banquillo a Rodri y a Fernandinho y opta por jugar de inicio con Raheem Sterling.

El Manchester City formará con Ederson; Zinchenko, Dias, Laporte, Walker; Foden, Gündogan, De Bruyne; Sterling, Mahrez y Silva.

El Chelsea saldra de inicio con Mendy; Chilwell, James, Rudiger, Silva, Azpilicueta; Jorginho, Kanté; Mount, Havertz y Werner.