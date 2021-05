Golf: Spieth lidera el Charles Schwab seguido de español García y colombiano Muñoz

El golfista estadounidense Jordan Spieth se aupó a la cabeza del torneo Charles Schwab Challenge del circuito PGA tras la segunda ronda del viernes, seguido de cerca por el español Sergio García y el colombiano Sebastián Muñoz, que comparten la tercera posición.

Spieth, quien arrancó la jornada en el coliderato junto a García, firmó una ronda de 66 golpes, cuatro bajo par, para un acumulado de 129 en el Colonial Country Club de Fort Worth (Texas).

A un golpe de distancia se colocó su compatriota Jason Kokrak y a tres un grupo formado por García, Muñoz y el estadounidense Patton Kizzire.

Sergio García, ganador del Masters de Augusta de 2017, terminó su recorrido con 69 golpes con dos birdies y un bogey.

"Me quedo con un sabor un poco agridulce porque sentí que jugué muy, muy bien en la primera parte y pegué algunos putts muy buenos que desgraciadamente no quisieron entrar. Luego, en la última, fallé tres o cuatro golpes, y ya sabes, el Colonial es así", dijo García sobre el campo en el que logró su primera victoria en el circuito PGA en 2001.

"Aquí he tenido algunas semanas realmente buenas. Y también he tenido algunas no tan buenas. Para mí ha sido un poco blanco o negro en este campo. Pero me gusta", explicó. "Colonial es realmente exigente desde el tee, y si estás un poco apagado, vas a tener problemas".

Por su parte, Sebastián Muñoz ascendió del octavo al tercer lugar gracias a una tarjeta de 65 golpes, con ocho birdies, un bogey y un doble bogey.

"Fue una gran ronda para mí", se felicitó el golfista bogotano. "Me siento bien por la forma en que he golpeado la pelota los dos últimos días y por la forma del putt. El juego está en gran forma y con ganas para lo que sea que venga".

El veterano Phil Mickelson, histórico ganador la semana pasada del Campeonato de la PGA, terminó el viernes con 69 golpes y no pudo superar el corte.

Con su triunfo en el Campeonato de la PGA, Mickelson se proclamó como ganador más veterano de un Grand Slam a sus 50 años.

- Resultados de la segunda ronda del torneo PGA Charles Schwab Challenge (par-70):

129 - Jordan Spieth (USA) 63-66

130 - Jason Kokrak (USA) 65-65

132 - Sebastián Muñoz (COL) 67-65, Sergio García (ESP) 63-69, Patton Kizzire (USA) 67-65

133 - Maverick McNealy (USA) 70-63, Charley Hoffman (USA) 71-62, Adam Hadwin (CAN) 66-67, Erik Compton (USA) 65-68

134 - Kramer Hickok (USA) 66-68

135 - Brian Harman (USA) 69-66, Robert Streb (USA) 67-68, Collin Morikawa (USA) 69-66, Kevin Streelman (USA) 69-66, Vincent Whaley (USA) 69-66

