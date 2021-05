Gloria Mohedano deja claro que su lugar es al lado de Rocío y David Flores

29-05-2021 JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ Y GLORIA MOHEDANO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 29



Gloria Mohedano ha sido una de las protagonistas en el día Internacional de Rocío Jurado en Chipiona y ha accedido a hablar con los medios de comunicación después de estar en silencio durante estos meses con el documental de su sobrina, Rocío Carrasco.



La hermana de la más grande se ha dejado ver muy emocionada en el Santuario de la Virgen de Regla en Chipiona y posteriormente en el cementerio, pero también muy cariñosa con Rocío y David Flores, los que para ella son sus niños. Acompañada por su marido, José Antonio Rodríguez, Gloria ha homenajeado a su hermana por encima de todo tras cumplirse 15 años sin ella.



Gloria ha confesado que este día es especial por su hermana, no por nada externo que no tenga que ver con el homenaje a la más grande artista que hemos tenido en España: "Para mí no tiene ningún tipo de connotación diferente, es más por los quince años, pero nada más... los quince años que nos parece a todos muchísimo para lo presente que la tenemos. Estamos toda la familia como hemos estado cuando hemos podido cada uno y este año, los que hemos querido y podido, aquí estamos".



Sobre la emoción de David Flores en el cementerio de Chipiona, Gloria Mohedano ha asegurado que el joven es una persona que tiene muy presente a su abuela y por eso se ha emocionado: "Él es un niño muy tierno y muy lindo".



La hermana de Amador Mohedano ha asegurado que ella está al lado de los niños, como siempre ha estado, y esa decisión quiere que se respete por encima de todo: "Sigo estando al lado de mis niños, que lo he estado siempre y nada más. Respeto todo en la vida, si todos nos respetáramos, la vida sería muy distinta".