Fútbol/Copa Reina.- Previa del FC Barcelona - Levante UD

El Barça busca el triplete y el Levante recuperar poderío copero



BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)



El Barça Femení y el Levante UD están ya a un paso de ganar la Copa de la Reina Iberdrola, a paso de victoria en Butarque para, en caso de las blaugranas, lograr un triplete histórico y, para las 'granotas', recuperar el poderío copero que tuvieron antaño.



Final inédita, pero no por falta de experiencia. El Barça afronta su octava final de Copa de la Reina en las últimas once temporadas, de las que ha ganado siete. El Levante, por su parte, regresa a una final donde fueron asiduas a principios de siglo.



Tras ganar al Madrid CFF por 0-4, el Barça todavía es más favorito para esta final, para levantar el título. Pero el Levante acude a la cita sin presión, con 'subidón' tras eliminar en semifinales al Atlético de Madrid femenino (0-1) y con ganas de repetir gesta para levantar un título que se les resiste desde 2007.



Con siete Copas, igual que el equipo blaugrana masculino es el 'Rey de Copas', las culés son las 'Reinas de Copas' por delante de RCD Espanyol y Levante UD, ambos con seis entorchados. El Levante, pues, puede igualarse en lo más alto con un Barça que, en caso de triunfo, se desmarcará.



Además, ganar la Copa sería hacer historia, de la grande, de la dorada y en mayúsculas. Porque ganar este torneo conllevará ganar el triplete, tras levantar previamente la Liga de Campeones y la Primera Iberdrola. Nunca antes lo ha hecho el Barça Femení, obvio, pero es que convertiría al FC Barcelona en único club en tener tripletes en sus equipos masculino y femenino.



Para ello, las de Lluís Cortés deben repetir lo hecho en esta temporada entre Liga y Copa; ganar. No han perdido ni empatado un solo partido, si bien las fiestas del doblete hicieron que el Espanyol casi les levantara el derbi (2-3). Ante el Madrid, en 'semis' de esta Copa, ya no hubo fisuras en el doblete de Alexia, la mejor culé.



Por su parte, el Levante sí tuvo que sufrir para eliminar al Atlético y cobrarse la revancha de la última Supercopa de España, que se llevaron las 'colchoneras' por 0-3 ante las 'granota'. Y el gol llegó en el descuento, con el partido abocado a la prórroga, en una mala salida de la portera rojiblanca y con un remate, algo afortunado, de Rocío Gálvez.



Un gol que les dio el pase a esta final, primera desde aquel 2008 en que perdieron contra el Rayo Vallecano. Muchos años de espera para un club que ganó tres Copas seguidas entre 2000 y 2002. El Barça, por contra, solo no ha estado en dos de las últimas ocho finales, y defiende la corona ganada hace un año ante el Logroño (0-3).



Dentro del partido, puede haber pequeños 'partidos'. Uno de ellos podría ser el duelo entre goleadoras, ya que el Levante cuenta en sus filas con una Esther González que es la máxima goleadora de la Primera Iberdrola (27 goles), por los 24 que suma la blaugrana Jennifer Hermoso.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



FC BARCELONA: Cata Coll; Marta Torrejón, Mapi León, Pereira, Leila; Patri, Aitana, Alexia; Mariona, Hermoso y Martens.



LEVANTE UD: María López; Méndez, Rocío, Cometti, Alharilla; Lucía Gómez, Zornoza, Toletti, Banini; Redondo y Esther González.



--ÁRBITRA: Martínez Madrona (C. Murciano).



--ESTADIO: Estadio Municipal de Butarque (Leganés).



--HORA: 20.00/TDP, Esport 3 y Barça TV.