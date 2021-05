Fútbol/Copa Reina.- María Pry: "No podríamos llegar donde estamos sin disfrutar"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La entrenadora del Levante UD Femenino, María Pry, explicó que su equipo "disfruta" de cada momento único que les está dejando esta temporada, como la final de la Copa de la Reina que jugarán este domingo ante el FC Barcelona en Butarque (Leganés).



"Hemos sufrido mucho durante la temporada y como equipo nos anteponemos a todas las adversidades. Hemos conseguido crear una familia con una identidad clara, con un camino de trabajo también claro y eso es lo que nos ha hecho competir de la manera que estamos compitiendo esta temporada", dijo en rueda de prensa.



La preparadora 'granota' celebró ver a su equipo en otra final esta temporada, tras la perdida ante el Atlético en la Supercopa. "Lo que vamos a vivir mañana es la recompensa de ese trabajo. A nivel de vestuario, de cuerpo técnico y de club, imagínate la alegría que es disputar otro título, otra final esta temporada", afirmó.



"Nosotros como cuerpo técnico disfrutando mucho del proceso, de mis jugadoras, y no podríamos llegar donde estamos llegando sin disfrutar de lo que estamos viviendo durante toda la temporada. No sabemos cuándo vamos a estar en otras circunstancias igual así que tenemos que disfrutar, que creo que nos lo merecemos", añadió.



"El equipo se ha recuperado muy bien, hemos hecho un gran trabajo desde el servicio médico y recuperación física. Estamos preparadas para esa final, somos conscientes de que hemos jugado un día después pero no vamos a poner excusas. Lo que tenemos que hacer es afrontar una final, 90 minutos y dar lo mejor de nosotras", terminó.