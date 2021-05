Fútbol/Champions.- Pep Guardiola: "Es nuestra primera vez, preparados para volver"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, reconoció "tristeza" por la final de la Liga de Campeones perdida este sábado ante el Chelsea, pero apuntó que no tiene "nada que reprochar" a su equipo por su manera de competir en la primera final para el club, confiado en volver "algún día" con más "suerte".



"Hicimos una temporada excelente, excepcional, triste por haber perdido, hemos tenido las casi ocasiones sobre todo al principio, la de Sterling, la de Foden. Ellos tuvieron la de Werner, la segunda parte la de Pulisic. En la segunda parte fuimos más constantes en nuestro ataque", dijo en declaraciones a Movistar Plus.



"Estuvimos un pelín pasivos en la finalización del ataque en la primera parte pero competimos bien, es la primera vez que estamos aquí. Felicitar al Chelsea por la victoria y preparados para volver algún día y tener mejor acierto, suerte", añadió.



El técnico del City destacó que su equipo sobre todo dominó la segunda parte pero que chocó contra un rival que se defiende muy bien. "El partido ha sido muy igualado. No han salido en la segunda parte del área, hemos estado más que correctos en el partido. Hemos competido muy bien, me quedo con esto, la tristeza, pero nada que reprochar. Hay equipos maravillosos en esta competición que en 70 años la han ganado cuatro o cinco veces", apuntó.



"Es una competición muy difícil, para nosotros, estar aquí es muy grande, después de haber ganado otra Premier, y pocos reproches tengo. Podíamos haber jugado mejor la primera parte, pero hay que entender que es nuestra primera vez, los jugadores lo sienten mucho. Tienen una estructura defensiva muy fuerte, muy sólida, con cinco y cuatro muy juntos, son muy físicos y hacerles ocasiones no es fácil", terminó.