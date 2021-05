Fútbol/Champions.- Azpilicueta: "Nadie contaba con nosotros y aquí estamos"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El capitán del Chelsea, el español César Azpilicueta, se mostró "muy orgulloso" tras conquistar la primera 'Champions League' de su carrera y recordó que "nadie" contaba con ellos al principio de temporada y ahora han conseguido el título después de "mucho trabajo".



"Es difícil explicar lo que hemos vivido. Terminar la temporada de esta manera es increíble. Llevo varios años en el Chelsea y nunca había podido dar este paso pero ahora sí. Por supuesto que es una noche muy bonita", indicó Azpilicueta en declaraciones a Movistar.



"La clave es la energía del grupo, la fuerza, el trabajo colectivo... hoy -por ejemplo- el trabajo de los atacantes ha sido increíble. Estoy orgulloso del equipo y nos toca celebrar. Nadie contaba con nosotros y aquí estamos. En enero, ante el Atlético, se podía pensar que era nuestro último paso, pero fuimos poco a poco y hemos creído en nosotros mismos", añadió.



Además, el defensa navarro dijo que ha vivido "mucha emoción" porque lleva "una larga trayectoria". "Es lo máximo que se puede ganar a nivel de clubes y para mí es un orgullo ser el capitán de este equipo. Me ha tocado el lado bueno, levantar la copa, pero esto es un trabajo de todos. Nuestra preparación ha sido increíble desde el primer al último partido", apuntó.



Por último, Azpilicueta fue preguntado por su presencia en la próxima Eurocopa tras haber sido convocado por Luis Enrique. "Ahora, a tope con la selección, es algo de lo que también me siento orgulloso. Siento muchísima alegría porque representar a España es lo máximo", subrayó.



"Llevaba dos años y medio animando al equipo desde la tele pero ahora tengo esa oportunidad y quiero ir a por todas. Tengo esa espinita con la selección, quizá cuando he jugado no he tenido mi mejor nivel y tengo esa espinita clavada", finalizó.