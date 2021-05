Fernández, paso al frente y récord en Moto2

El español Raúl Fernández . EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO/Archivo

Scarperia (Italia), 29 may (EFE).- El español Raúl Fernández (Kalex), dio un paso al frente en la tercera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia de Moto2 en el circuito de Mugello y se encaramó hasta la primera posición con nuevo récord absoluto de la categoría incluido.

Fernández superó por algo menos de dos décimas de segundo al australiano Remy Gardner (Kalex) y al británico Sam Lowes (Kalex), con el español Arón Canet (Boscoscuro) en la cuarta posición.

Albert Arenas (Boscoscuro), compañero de Canet, no termina de adaptarse ni a la moto y a la categoría, y cuando intentaba ascender posiciones desde la vigésimo cuarta plaza sufrió una caída en la curva cuatro que le impidió continuar con una sesión en la que por entonces dominaba el británico Sam Lowes, por delante de Raúl Fernández, Remy Gardner y Augusto Fernández.

Otro español, Jorge Navarro (Boscoscuro), y el estadounidense Joe Roberts (Kalex), fueron los que más sufrieron, en las posiciones con derecho a pasar a la segunda clasificación directa, para rebajar su mejor tiempo del primer día, con varias vueltas canceladas por exceder los límites del circuito, si bien el americano, al entrar en los últimos diez minutos, logró ascender hasta la tercera posición, lo que no pudo hacer Navarro, que acabó undécimo con su cronómetro del primer día.

Por delante de ellos, Sam Lowes y Raúl Fernández protagonizaban su particular pugna, con el español "arrimándose" hasta las 88 milésimas de segundo del tiempo del inglés, en tanto que tras ellos comenzaban también a aproximarse algunos de sus principales rivales, como Gardner o el italiano Tony Arbolino.

Pero la sesión no había terminado para el "rookie" de la categoría, que en su siguiente giro se puso líder con un nuevo récord absoluto para la categoría de 1:50.616, rebajando el anterior tiempo, que tenía desde 2019 el alemán Marcel Schrotter en 1:51.129, y también cayó el récord de velocidad máxima que tenía el italiano Nicolo Bulega desde 2019 en 300,6 km/h. al conseguir el español Marcos Ramírez una velocidad máxima de 300,8 km/h.

El registro de Raúl Fernández encontró cierta reacción en algunos de sus rivales, como Remy Gardner o Sam Lowes, que se acercaron a menos de dos décimas de segundo de su tiempo, ya con el cuarto clasificado, el español Arón Canet (Boscoscuro), a más de siete décimas de segundo y que poco después sufrió una fuerte caída en la curva doce del trazado y, aunque renqueante, abandonó la pista por su propio pie.

También entraron en la segunda clasificación directa Xavier Vierge, Augusto Fernández y Jorge Navarro, el alemán Marcel Schrotter y el estadounidense Joe Roberts, los italianos Fabio di Giannantonio, Tony Arbolino, Marco Bezzecchi y Lorenzo dalla Porta, el japonés Ai Ogura.

Y se quedaron fuera Marcos Ramírez (decimosexto), Héctor Garzó (decimoctavo) y Fermín Aldeguer (decimonoveno) y Albert Arenas (vigésimo séptimo).