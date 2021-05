El pulso por la Cancillería alemana se acerca al este, última cita electoral

Berlín, 29 may (EFE).- Los candidatos a la Cancillería alemana compiten este fin de semana en mostrar su presencia en Sajonia-Anhalt, un "Land" del este del país donde la ultraderecha exhibe fortaleza y cuyos comicios regionales serán la última cita electoral ante las generales de septiembre.

Armin Laschet, aspirante conservador para suceder a Angela Merkel, la líder verde Annalena Baerbock y el socialdemócrata Olaf Scholz centran los actos de campaña de ese pequeño estado federado, cuyos 1,8 millones de electores están convocados a las urnas el domingo 6 de junio.

Laschet, líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU) desde enero, necesita un triunfo, tras el doble revés de su formación en las regionales en Baden Württemberg y en Renania Palatinado -sur y oeste-, dos meses después de asumir la jefatura del partido.

Baerbock, la primera líder verde con opciones a ocupar la Cancillería, atraviesa un bache. Su designación como candidata disparó la intención de voto hacia su partido; pero ahora los sondeos la colocan un punto por debajo del teórico sucesor natural de Merkel -26 % para Laschet, frente a su 25 %, según la televisión pública ZDF.

Scholz, ministro de Finanzas, está diez puntos por debajo del conservador y perseguido por el Partido Liberal (FDP), que amenaza con arrebatarle el tercer puesto. Su baza es su experiencia de gobierno, en tanto que vicecanciller en la gran coalición de Merkel, pero eso no le ha ayudado a remontar.

EL RADICALISMO ULTRA BUSCA LA "POLE POSITION"

Laschet habrá recorrido, entre viernes y sábado, el museo Bauhaus de Dessau, cuna de ese movimiento artístico, un centro de vacunación contra la covid, otro de tratamiento contra el cáncer infantil, una antigua explotación minera y un convento. Le acompañará el primer ministro regional, Reiner Haseloff, quien lidera desde 2016 un tripartido entre la CDU, el SPD y los Verdes.

El sondeo de la ZDF pronostica a Haseloff un 29 %, seis puntos más que a la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD). Los socialdemócratas podrían caer al 10 %, mientras que los Verdes quedarían en un 9 %, un ascenso de tres puntos en una región tradicionalmente poco afín para los ecologistas.

Los partidos del tripartito regional optaron por multiplicarse en actos de aforo reducido por la covid. La AfD despliega en su campaña al ala más radical, encabezada por el líder del vecino "Land" de Turingia, Björn Höcke, la bestia negra del partido.

Uno de los copresidentes de la formación, Jörg Meuthen, ha tratado de arrinconarle y defender posicionas moderadas. Desde el ala más radical se han neutralizado esos intentos, en parte porque es un hábil reclutador de electorado ultra.

La AfD exhibe en sus actos otros sondeos -como el de la semana anterior del sensacionalista diario "Bild"- que le colocan empatado a la CDU. La lista del partido incluye a un soldado fichado como ultraderechista, informa el semanario "Der Spiegel", vinculado a otro militar, Franco A., al que se juzga por tramar atentados desestabilizadores, desde una identidad ficticia como refugiado sirio.

EL FACTOR PRESIDENCIAL

Los comicios del primer domingo de junio son el último test de un año que se cerrará con las generales del 26 de septiembre, en que además se celebran regionales en Berlín, el "Land" de Mecklenburgo-Antepomeria y el de Turingia, ambos en el este.

A este panorama, en el año que marcará la despedida del poder de Merkel, se sumó esta semana el anuncio del presidente Frank-Walter Steimeier, determinado a optar a un segundo mandato. Su elección compete a la Asamblea Federal, una cámara formada por los diputados del Bundestag (cámara baja) y el mismo número de delegados de los "Länder", que se reúne cada cinco años para elegir al presidente.

Steimeier fue ministro de Exteriores de Merkel, además de candidato del SPD a la Cancillería en 2009. Ascendió a la presidencia en 2017 con el consenso del bloque conservador y apoyos de los Verdes y liberales.

No está claro que pueda contar con tanto respaldo. Laschet, los Verdes y los liberales expresaron respeto por su decisión. Pero recordaron que antes están las generales de septiembre. Será tras los comicios nacionales cuando definan si presentan un candidato propio al primer cargo representativo del país.

Gemma Casadevall