El Parlamento de Venezuela propone un acuerdo para defender el país ante la CPI

Caracas, 28 may (EFE).- La Comisión Permanente de Política Exterior del Parlamento de Venezuela propuso este viernes un acuerdo en defensa del país, por considerar que "se está gestando una violación del debido proceso" en la Corte Penal Internacional (CPI), que evalúa la comisión de posibles delitos de lesa humanidad por parte del Gobierno.

"Contra Venezuela se está gestando una violación del debido proceso en la CPI por cuanto los informes que ha consignado el despacho del fiscal (general, Tarek Saab) no han obtenido ni respuestas ni los resultados correspondientes", señaló la primera vicepresidenta de dicha comisión, diputada Ilenia Medina.

La Fiscalía venezolana presentó a la CPI información sobre la investigación que realiza al Estado venezolano, por denuncias de crímenes de lesa humanidad, sin que haya obtenido respuesta.

"Hemos solicitado que se nos transmita información sobre el material y las pruebas pertinentes que estén en el examen preliminar, dado que, hasta la fecha, no se nos ha proporcionado información detallada de cuáles son los hechos investigados", dijo Saab el jueves.

Ante el silencio del alto tribunal, el Parlamento buscará un acuerdo que blinde lo que consideran el derecho, como país investigado, a conocer como marchan las gestiones.

Medina estimó "necesario debatir el tema en el seno de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y respaldar absolutamente la actuación de la Fiscalía General de la República ante el tribunal internacional, en materia de derechos humanos".

La diputada recordó que fiscales y jueces de la CPI fueron sancionados por el Gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump y "es extraño que ahora, cuando esas sanciones han sido levantadas, se aceleren las acusaciones contra Venezuela".

Dentro de dos semanas, se debatirá en Cámara el proyecto de acuerdo para darle "sustento, respaldo y solidaridad" a las autoridades y al país.