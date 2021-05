EEUU.- EEUU prohíbe la importación de marisco de la compañía china Dalian Ocean por "indicios de trabajo forzoso"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Estados Unidos ha prohibido la venta en el país de mariscos importados por la compañía china Dalian Ocean Fishing ante los "indicios creíbles del uso de trabajo forzoso" para cosechar estos productos.



El Departamento de Estado ha emitido un comunicado en el que recuerda que la Ley estadounidense prohíbe la importación de productos elaborados con trabajo forzoso, por lo que decisión de este viernes busca ser una ayuda para "evitar que los abusadores de los Derechos Humanos se beneficien" de estas prácticas.



Ya en 2020 el Departamento de Estado revocó "más de una docena de visas" para personas "cómplices" de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada con vínculos con la trata de personas. Además, los informes sobre el uso de trabajo forzoso por parte de los buques pesqueros de China se describieron en el Informe de Derechos Humanos del Departamento.



Dicho informe señaló que otras empresas de país asiático "abusan de los trabajadores migrantes sometidos a trabajo forzoso, que se ven obligados a trabajar entre 18 a 22 horas al día. Se les impide abandonar sus barcos mientras hacen frente a situaciones de hambre, comunicaciones restringidas, atención médica inadecuada, condiciones de vida y de trabajo degradantes, abuso físico y coacción basada en deudas".



De igual modo, el Departamento de Trabajo ha informado sobre el uso generalizado de trabajo forzoso en la flota pesquera de aguas distantes de China.



"Estados Unidos promoverá la rendición de cuentas de quienes utilizan el trabajo forzoso para explotar a las personas con fines de lucro, y trabajaremos con nuestros socios internacionales para garantizar que los que no tienen voz sean escuchados y protegidos", concluye el comunicado del Departamento de Estado.