Dória revela ilusión de levantar un título en el Azteca como Brasil en 1970

Luis Romo (i) de Cruz Azul, pelea por un balón con Matheus Doria (d) de Santos Laguna. EFE/Jorge Núñez/Archivo

México, 28 may (EFE).- El brasileño Matheus Dória, defensa del Santos Laguna del fútbol mexicano, reconoció este viernes tener el sueño de ganar con su equipo un campeonato en el Estadio Azteca como lo hizo la selección de Brasil en la Copa del Mundo de México 1970.

"Para mí sería muy importante que ahí donde Brasil fue campeón del mundo yo pudiera levantar un campeonato, en un estadio tan emblemático; es un sueño que me hace una gran ilusión", afirmó el zaguero previo al duelo de vuelta de la final del Clausura 2021.

En el partido de ida, realizado el jueves pasado, Santos cayó como local 0-1 ante Cruz Azul. En el partido de vuelta Santos visitará a La Máquina el próximo domingo en el Estadio Azteca.

Dória aceptó que lo ideal sería emular el juego bonito de aquella selección brasileña, en la que Pelé brilló, y que venció a Italia en la final del 70, aunque reconoció que no importa si Santos gana con un gol feo.

"Me gustaría tener una mezcla de "jogo bonito" como aquella selección. Pero la verdad es que lo importante es meter las que tengamos sin importar si hacemos un gol bonito o feo y no cometer fallas", subrayó.

El capitán de Santos enfatizó sobre la calma que deben mantener para no caer en desesperación por alcanzar el empate en la serie.

"Si queremos remontar debemos jugar ordenados y sin locuras de atacar con todos, y , sobre todo, cuidar de no recibir un gol que nos complique más las cosas".

Matheus Dória también resaltó la importancia de no ir contra la naturaleza de Santos, que es atacar en todo momento.

"Nuestra esencia es presionar y buscar el resultado, esa es nuestra identidad y no la podemos traicionar, así llegamos a la final. Llegamos hasta aquí por nuestros méritos para probar que sí podemos salir campeones".

Santos acabó el torneo regular del Clausura 2021 en quinto lugar. En la fase final del campeonato ganó 5-0 al Querétaro en el repechaje. En cuartos de final se impuso al Monterrey 3-2 y en la semifinal eliminó al Puebla por 3-1.

En su historia Santos ha sido seis veces campeón de la liga mexicana, la ocasión más reciente que levantó el título fue en el Clausura 2018.