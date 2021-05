Djokovic levanta en casa su título ATP número 83

EFE/EPA/ANDREJ CUKIC

Redacción de deportes, 29 may (EFE).- El serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, conquistó en su ciudad natal el título número 83 de su carrera en el circuito ATP, al vencer en Belgrado por 6-4 y 6-3 al zurdo eslovaco Alex Molcan en vísperas del comienzo de Roland Garros.

En su segunda final consecutiva sobre tierra batida, tras perder frente al español Rafael Nadal en el Masters 1.000 de Roma, Djokovic no encontró gran oposición en el número 255 del ránking mundial, al que derrotó en menos de hora y media.

Djokovic consiguió, de esta forma, su tercer título en Belgrado, donde antes había ganado en 2009 y 2011, y ahora viajará a París para disputar el torneo Roland Garros, donde podría cruzarse con Nadal en semifinales.

Molcan, de 23 años, procedente de la fase previa, no había ganado un solo partido en el circuito ATP antes de este torneo.