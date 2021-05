David y Rocío Flores se unen ante las cámaras y lloran recordando a su abuela

29-05-2021 DAVID Y ROCÍO FLORES. MADRID, 29 (CHANCE) Hoy es uno de los días más importantes para toda la familia Mohedano, todos reunidos en Chipiona para homenajear en el Día Internacional de Rocío Jurado a la más grande... y es que el día de hoy era muy esperado, sobre todo después de la emisión de la serie documental de Rocío Carrasco, la cual no ha aparecido por allí. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 29 (CHANCE)



Hoy es uno de los días más importantes para toda la familia Mohedano, todos reunidos en Chipiona para homenajear en el Día Internacional de Rocío Jurado a la más grande... y es que el día de hoy era muy esperado, sobre todo después de la emisión de la serie documental de Rocío Carrasco, la cual no ha aparecido por allí.



David y Rocío Flores han sido los protagonistas de este día. Se han dejado ver con toda la familia de su abuela, Rocío Jurado, de forma muy cariñosa, pero sobre todo muy unidos ante todos los medios de comunicación que no perdían detalles de sus movimientos.



Si hay un momento que nos ha emocionado ha sido cuando David Flores ha reclamado la atención de su hermana en el cementerio de Chipiona y se ha tirado en su pecho, llorando, por la emoción que sentía al recordar a la artista. Mientras, Rocío también se emocionaba porque como bien sabemos no está pasando por un buen momento.



Un día que ha quedado para el recuerdo de todos los seguidores de la más grande, pero sobre todo para sus familiares, quienes siguen llorando su muerte 15 años después. Una imagen vale más que mil palabras, o eso dicen, y lo cierto es que los dos hermanos han protagonizado una de las más bonitas en el Día Internacional de Rocío Jurado.